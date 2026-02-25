俳優の沢村一樹がチーフ監督を務めるドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』が、4月1日24時30分よりテレビ東京のドラマNEXT枠にて放送、3月25日21時よりU-NEXTにて独占先行配信されることが決定した。

本作は、U-NEXTが手がけるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子による同名作を実写ドラマ化する不倫ラブサスペンス。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸と順調に交際をしていた小吹蓉子。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だったのだ。意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか……？」と怜から告げられ……。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く。

2010年にショートドラマ集『ブカツ道』の中の一編、『パシュっとな！』（WOWOW）でドラマ監督デビューを果たした沢村だが、本作で初めて連続ドラマのチーフ監督を務める。

あわせて公開されたビジュアルでは、蓉子、怜、神栖がそれぞれ別の人物から顔を隠されている。沢村監督による各キャストのヒントとスタッフのコメントも到着した。

【沢村一樹（チーフ監督）コメント】

この度、テレビ東京・水曜深夜のドラマの監督を務める運びとなりました。このようなご縁を頂き、大変感謝をしております。以前、短編ドラマの演出をした事はあったのですが、連続ドラマは初監督となります。撮影の現場自体には30年程関わってきましたが、立ち位置が変わるとこんなにもやる事が違うのかという驚きと共に、沢山の刺激を満喫する日々を過ごす事ができて幸せな時間でした。素晴らしい原作、脚本、そしてキャストとスタッフに恵まれ完成へと漕ぎ着けた作品です。正直、皆様にお披露目するのはかなりの緊張感を伴いますが、1人でも多くの方に楽しんで頂けたら嬉しいです。

・小吹蓉子を演じるキャストについて

今回の撮影が初めましてです。さすが歌って踊っていただけあって、お芝居のキレが抜群です。個人的にはこの方の声がとても好きです。

・神栖怜を演じるキャストについて

しっかりご一緒するのは今回が初めてです。凛とした佇まいと強い視線、デビュー当時の映画でCAの制服を見事に着こなしたスタイリッシュな雰囲気は今尚健在で“怜役はこの方以外考えられない”といった感じです。

・神栖史幸を演じるキャストについて

以前ご一緒した時はなんと、“髪の長い女性役”でした。30歳を過ぎた今も、色白の美肌は健在です。

【江川智（プロデューサー／テレビ東京 ドラマ制作部）コメント】

菊屋きく子先生より刺激的で新鮮な原作をお預かりし、そこに俳優として第一線で活躍し続ける沢村一樹監督をチーフにお迎えするという特別なドラマが、このたび遂に実現しました。沢村監督ご自身の俳優としての経験や視点、映画やドラマを愛する熱量を血肉としながら、常に笑いと活気のあふれる現場となりました。沢村組に身を預けてくださった素敵なキャスト、スタッフの皆様と共に、シビアで、サスペンスフルで、そして時にユーモラスなシーンの数々を撮影しています。ドラマ独自の展開やテイストもふんだんに取り入れていますので、是非原作とドラマ合わせてお楽しみください。放送をお楽しみに！

（文＝リアルサウンド映画部）