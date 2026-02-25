04 Limited Sazabysが、2025年11月8日、9日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催した『YON EXPO'25』の映像作品（Blu-ray／DVD）を3月25日にリリースする。

（関連：【画像あり】04 Limited Sazabys、映像作品としてリリースする『YON EXPO'25』のライブ写真）

『YON EXPO』は普段のライブとは異なり、特効や映像演出を盛り込んだアリーナライブ。“04年ぶり04回目”となった今回の本ライブのテーマは“カーレース『F-04 Grand Prix』”。メンバーが“YON RACING”に所属するレーサーに扮し、彼らの真骨頂である熱いライブはもちろん、『YON EXPO』ならではの茶番演出も含め、エンターテインメントライブとしても見どころが豊富なライブとなっている。

その他、ライブの裏側を追ったドキュメント映像を特別収録。準備から当日まで、メンバー4人の様子に完全密着している。また、本ライブのライブ＆オフショット写真を収めたスペシャルフォトブックも付属する。映像は約273分＋特典フォトブック84ページのフルボリュームとなっており、Day1とDay2の模様が完全収録される。

なお、購入者特典などの詳細は特設サイトで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）