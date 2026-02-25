日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
０２月２５日 １５５円９１～９３銭 （▼０．１９）
０２月２４日 １５６円１０～１１銭 （△０．６１）
０２月２０日 １５５円４９～５９銭 （△０．５３）
０２月１９日 １５４円９６～９８銭 （△１．３０）
０２月１８日 １５３円６６～６９銭 （△０．５８）
０２月１７日 １５３円０８～０９銭 （▼０．２６）
０２月１６日 １５３円３４～３５銭 （▼０．０５）
０２月１３日 １５３円３９～４１銭 （△０．３９）
０２月１２日 １５３円００～０２銭 （▼２．５６）
０２月１０日 １５５円５６～５８銭 （▼１．０２）
０２月０９日 １５６円５８～６１銭 （▼０．３０）
０２月０６日 １５６円８８～９０銭 （▼０．２３）
０２月０５日 １５７円１１～１３銭 （△０．６９）
０２月０４日 １５６円４２～４４銭 （△１．０２）
０２月０３日 １５５円４０～４２銭 （△０．５２）
０２月０２日 １５４円８８～９０銭 （△１．０９）
０１月３０日 １５３円７９～８１銭 （△０．４７）
０１月２９日 １５３円３２～３３銭 （△０．６９）
０１月２８日 １５２円６３～６５銭 （▼２．０８）
０１月２７日 １５４円７１～７３銭 （△０．４７）
０１月２６日 １５４円２４～２７銭 （▼４．１３）
０１月２３日 １５８円３７～４０銭 （▼０．４０）
０１月２２日 １５８円７７～７９銭 （△０．８６）
０１月２１日 １５７円９１～９３銭 （▼０．４５）
０１月２０日 １５８円３６～３８銭 （△０．３０）
０１月１９日 １５８円０６～０８銭 （▼０．１０）
０１月１６日 １５８円１６～１８銭 （▼０．４２）
０１月１５日 １５８円５８～５９銭 （▼０．５９）
０１月１４日 １５９円１７～１８銭 （△０．２４）
０１月１３日 １５８円９３～９６銭 （△１．４５）
０１月０９日 １５７円４８～５０銭 （△１．０２）
０１月０８日 １５６円４６～４８銭 （▼０．０２）
０１月０７日 １５６円４８～４９銭 （△０．１６）
０１月０６日 １５６円３２～３４銭 （▼０．６５）
０１月０５日 １５６円９７～９９銭 （△１．００）
１２月３０日 １５５円９７～９９銭 （▼０．１０）
１２月２９日 １５６円０７～０９銭 （▼０．２９）
１２月２６日 １５６円３６～３８銭 （△０．４６）
１２月２５日 １５５円９０～１０銭 （△０．０８）
１２月２４日 １５５円８２～８４銭 （▼０．２５）
