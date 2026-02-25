2月25日、バイオハザード（カプコン）公式Xアカウントは「アンブレラ社から皆様に大切なお知らせです。」として1本の動画を公開した。

【画像あり】カップヌードルに入っている「謎肉」が本当に謎に……？ 動画のスクリーンショット

動画でアンブレラ社は、『日清食品』を知的財産権侵害の件で提訴するため、ラクーンシティ高等裁判所に訴状を提出したことを発表している。前日にも提訴したことを伝えるポストが投稿されていた。

日清食品より販売されている「カップヌードル」を、アンブレラ社より販売されている「アンブレラヌードル」に再現するレシピを開発したことを発表した。

「アンブレラヌードル」に載せられている食肉は流通していないものであるため、調理済みのモツを用意し、バジルを中心としたソースがかけられている。

再現されたレシピを食した社員は「かゆい うま」と絶賛している。動画の最後では、本物の「アンブレラヌードル」を食べたい場合は、ラクーンシティで購入するようにと締めくくった。

動画を投稿したポストに対してカップヌードル公式Xアカウントも「どうみてもパクリはそちらです。」反応している。

なお、今回の動画はあくまでも最新作『バイオハザード レクイエム』のために公開されたものだ。本作は直前に夢グループとコラボした動画が話題となった。

『バイオハザード レクイエム』は2月27日に発売する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）