国際スケート連盟が2月22日、Xを更新。ミラノ・コルティナ五輪に出場した坂本花織（25）らの写真を投稿した。

「You’ve all been waiting for this SHOWTIME selfie!」と投稿されたのは、坂本が三浦璃来（24）、木原龍一（33）らのほか、海外選手を含めてのセルフィーショット。カメラを持つ坂本は笑顔でピースサインをし、選手たちの楽しげな様子が収められている。この投稿は19万いいねの注目を集めた。

【画像】選手たちが写った坂本花織のセルフィーショット（画像はISU Figure Skating Xより引用）

この投稿にはXユーザーから「本当に全員笑顔で、良い写真だなぁ……」「このショット最高すぎる」「こういう役回りできる人ってなかなかいないのでは」「世界のあるべき姿がここに」「めっちゃ元気もらった」「やかましい太陽が笑顔でみんなを照らしながら西のリンクにピースで沈んでいきます」といったコメントが寄せられた。