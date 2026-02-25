髙橋海人、エアポートルック披露！エトロのファッションショーに出席するためミラノに到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

エトロのグローバルブランドアンバサダーを務める高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が、イタリア・ミラノで開催される『エトロ 2026/27秋冬ウィメンズコレクション』のファッションショーに出席するため、最新コレクションを纏いミラノに到着した。

■バッグには自身がデザインしたペイズリーナも

今回高橋は、ブラウンの格子柄をあしらったボックスシルエットのスタンドカラージャケットに、ハイビスカスモチーフのプリントデニムを合わせたスタイルを披露。

手にしたブランドのシグネチャーであるアルニカのトラベルバッグには、同素材のクマのチャームやペガソのチャーム、自身がデザインしたペイズリーナをつけて遊び心をプラスしている。

『エトロ 2026/27秋冬ウィメンズコレクション』は、2月25日19時（イタリア現地時間）に発表される。

