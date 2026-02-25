井上陽水が宇多田ヒカル、鈴木雅之がYOASOBIをカバー！『The Covers レアカバーCollection』が3月8日に放送
3月8日のNHK BS『The Covers』では『The Covers レアカバーCollection』がオンエアされる。
■ハナレグミは、チャップリン作曲による不朽の名作「Smile」をカバー
まもなく番組スタートから13年目に突入する『The Covers』。3月8日の放送では、これまでに『The Covers』で届けた全900作近くのカバーから、選りすぐりの激レアパフォーマンスを紹介。
アーティストがそれぞれの解釈とアレンジで贈る、ここでしか見られない名曲カバーの数々…。その歌声と選曲、意外な組み合わせが生みだす化学反応をたっぷりと楽しもう。
ゲストは、中島美嘉、ハナレグミ、星屑スキャット、森崎ウィンの4組。
ハナレグミは、いま届けたい1曲として、チャップリン作曲による不朽の名作「Smile」をカバーする。
■番組情報
NHK BS 『The Covers レアカバーCollection』
03/08（日）22:50～23:19
MC：リリー・フランキー、上白石萌歌
語り：堂本光一
カバーズゲスト：中島美嘉、ハナレグミ、星屑スキャット、森崎ウィン (五十音順)
【新規カバー曲目】
ハナレグミ「Smile」（映画『モダン・タイムス』テーマ曲／1954）
【レアカバーコレクション】 ※番組12年のパフォーマンスからお届け
鈴木雅之「怪物」（YOASOBI／2021）
吉井和哉「ウォンテッド（指名手配）」（ピンク・レディー／1977）
Cocco「I LOVE YOU」（尾崎豊／1983）
矢野顕子「SOMEDAY」（佐野元春／1981）
東京スカパラダイスオーケストラ×奥田民生「ジャングル・ブギー」（笠置シヅ子／1948）
UA「Romantic が止まらない」（C-C-B／1985）
斉藤和義「東京砂漠」（内山田洋とクール・ファイブ／1976）
ウルフルズ「まぼろしの人」（茶木みやこ／1977）
井上陽水×オルケスタ・デ・ラ・ルス「SAKURA ドロップス」（宇多田ヒカル／2002）
