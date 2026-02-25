井上陽水が宇多田ヒカル、鈴木雅之がYOASOBIをカバー！『The Covers レアカバーCollection』が3月8日に放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月8日のNHK BS『The Covers』では『The Covers レアカバーCollection』がオンエアされる。

■ハナレグミは、チャップリン作曲による不朽の名作「Smile」をカバー

まもなく番組スタートから13年目に突入する『The Covers』。3月8日の放送では、これまでに『The Covers』で届けた全900作近くのカバーから、選りすぐりの激レアパフォーマンスを紹介。

アーティストがそれぞれの解釈とアレンジで贈る、ここでしか見られない名曲カバーの数々…。その歌声と選曲、意外な組み合わせが生みだす化学反応をたっぷりと楽しもう。

ゲストは、中島美嘉、ハナレグミ、星屑スキャット、森崎ウィンの4組。

ハナレグミは、いま届けたい1曲として、チャップリン作曲による不朽の名作「Smile」をカバーする。

■番組情報

NHK BS 『The Covers レアカバーCollection』

03/08（日）22:50～23:19

MC：リリー・フランキー、上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：中島美嘉、ハナレグミ、星屑スキャット、森崎ウィン (五十音順)

【新規カバー曲目】

ハナレグミ「Smile」（映画『モダン・タイムス』テーマ曲／1954）

【レアカバーコレクション】 ※番組12年のパフォーマンスからお届け

鈴木雅之「怪物」（YOASOBI／2021）

吉井和哉「ウォンテッド（指名手配）」（ピンク・レディー／1977）

Cocco「I LOVE YOU」（尾崎豊／1983）

矢野顕子「SOMEDAY」（佐野元春／1981）

東京スカパラダイスオーケストラ×奥田民生「ジャングル・ブギー」（笠置シヅ子／1948）

UA「Romantic が止まらない」（C-C-B／1985）

斉藤和義「東京砂漠」（内山田洋とクール・ファイブ／1976）

ウルフルズ「まぼろしの人」（茶木みやこ／1977）

井上陽水×オルケスタ・デ・ラ・ルス「SAKURA ドロップス」（宇多田ヒカル／2002）

■関連リンク

『The Covers』番組サイト

https://www.web.nhk/tv/an/thecovers/

■【画像】スタジオ収録の様子