ハンバート ハンバート『THE FIRST TAKE』に再登場！長く愛されてきた「虎」を一発撮り
佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ、ハンバート ハンバートが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。
■胸を打つ歌詞が多くの共感を呼び、長く愛されてきた「虎」
今回披露するのは、2010年にリリースされてから、胸を打つ歌詞が多くの共感を呼び、長く愛されてきた彼らの代表曲のひとつ「虎」。
ドラマチックなメロディが印象的な本楽曲を、力強いピアノとふたりの歌声が響く一発撮りでパフォーマンス。
『THE FIRST TAKE』第642回は、2月25日22時よりプレミア公開。
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
ハンバート ハンバート OFFICIAL SITE
https://www.humberthumbert.net/