ハンバート ハンバート『THE FIRST TAKE』に再登場！長く愛されてきた「虎」を一発撮り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ、ハンバート ハンバートが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。

■胸を打つ歌詞が多くの共感を呼び、長く愛されてきた「虎」

今回披露するのは、2010年にリリースされてから、胸を打つ歌詞が多くの共感を呼び、長く愛されてきた彼らの代表曲のひとつ「虎」。

ドラマチックなメロディが印象的な本楽曲を、力強いピアノとふたりの歌声が響く一発撮りでパフォーマンス。

『THE FIRST TAKE』第642回は、2月25日22時よりプレミア公開。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

ハンバート ハンバート OFFICIAL SITE

https://www.humberthumbert.net/