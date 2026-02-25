広島を訪れる観光客が“熱狂”する商品を表彰する「ハイプアワード」が開かれ、まちぐるみで取り組むミステリーツアーがＭＶＰに輝きました。



■ＭＶＰ発表

「ＭＶＰはこちら！横川ミステリーです」



広島県観光連盟＝ＨＩＴが立ち上げた「ハイプ」は、体験型ツアーを中心とした新しい観光商品の開発を支援しています。２０２５年度支援する約１７０の商品の中から、ＨＩＴひろしま観光大使の投票でＭＶＰが選ばれました。





受賞したのは、横川商店街連合会が考案した「横川ミステリー」。商店街をめぐりながら店主と話し、推理するツアーです。街をまるごと巻き込み、深い没入感を得られることが高く評価されました。■横川商店街連合会 岡田高旺 参与「街の魅力が少しでもこのツアーを通じて発揮できれば、知っていただくことができればいいんじゃないかと思います」■ＨＩＴ 山邊昌太郎チーフプロデューサー「何度も何度も来たくなるような、来てもらえるような観光地になろうというのが、ＨＩＴの最大のミッション」会場では、ＨＩＴの山邊チーフプロデューサーが「広島県の観光が目指すこと」をテーマに講演しました。また、旅行代理店やホテルなどを対象にした商談会も開催。県内各地から２０２４年の倍となる５５のブースが出展し、名産品や体験型サービスなどをアピールしました。（２０２６年２月２５日放送）