広島を訪れる観光客が“熱狂”する商品を表彰 「ハイプアワード」授賞式
広島を訪れる観光客が“熱狂”する商品を表彰する「ハイプアワード」が開かれ、まちぐるみで取り組むミステリーツアーがＭＶＰに輝きました。
■ＭＶＰ発表
「ＭＶＰはこちら！横川ミステリーです」
広島県観光連盟＝ＨＩＴが立ち上げた「ハイプ」は、体験型ツアーを中心とした新しい観光商品の開発を支援しています。２０２５年度支援する約１７０の商品の中から、ＨＩＴひろしま観光大使の投票でＭＶＰが選ばれました。
■横川商店街連合会 岡田高旺 参与
「街の魅力が少しでもこのツアーを通じて発揮できれば、知っていただくことができればいいんじゃないかと思います」
■ＨＩＴ 山邊昌太郎チーフプロデューサー
「何度も何度も来たくなるような、来てもらえるような観光地になろうというのが、ＨＩＴの最大のミッション」
会場では、ＨＩＴの山邊チーフプロデューサーが「広島県の観光が目指すこと」をテーマに講演しました。
また、旅行代理店やホテルなどを対象にした商談会も開催。県内各地から２０２４年の倍となる５５のブースが出展し、名産品や体験型サービスなどをアピールしました。
（２０２６年２月２５日放送）