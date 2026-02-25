大阪の音楽フェス『ジャイガ』10周年の出演アーティスト第1弾発表 “大切な仲間たち”一挙23組【一覧】
大阪の夏の野外音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』（ジャイガ）の第1弾アーティストラインナップが25日、一般発表された。
【画像多数】『ジャイガ』2026年の出演アーティスト第1弾ずらり
『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。
第1弾出演アーティストは、“これまでの『ジャイガ』のストーリーを一緒に築き上げてくれた大切な仲間たち”を含め、一挙23組となった。日割りも合わせて発表された。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド
7月25日
Omoinotake
Juice=Juice
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
ベリーグッドマン
マルシィ and more…
7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
Chevon
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
Hump Back
ブランデー戦記 and more…
8月1日
湘南乃風
sumika
ＦＯＭＡＲＥ
HEY-SMITH
Penthouse
ROTTENGRAFFTY and more…
8月2日
Aooo
BAND-MAID
yama
Rin音
レトロリロン and more…
