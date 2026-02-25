THE ALFEE、写真集『君が生きる意味 Premium PhotoBook』発売が決定 未発表カットを多数収録
THE ALFEEの写真集『君が生きる意味 Premium PhotoBook』が3月27日に発売されることが決定した。
【写真】シックで素敵…！THE ALFEE『君が生きる意味 Premium PhotoBook』表紙画像
同写真集は、最新アルバム『君が生きる意味』（12月24日発売）のジャケット撮影時の未発表カットを多数収録。「未発表カットをこのまま眠らせておくのは惜しい」という思いから、制作が決定したという。作品と真摯に向き合う緊張感の中で切り取られた表情を、CDサイズでは伝えきれなかったスケールで、より大きく、より深く堪能できる一冊に仕上がっている。
きょう25日よりユニバーサルミュージックストアにて予約受付を開始。数量限定での先行販売となる。
■『君が生きる意味 Premium PhotoBook』
発売予定日：3月27日（金）
判型：A4変形（300mm × 213mm）
ページ数：全28ページ
