沢村一樹、連続ドラマで初監督 “三角関係”のラブサスペンスで指揮 テレ東で4月放送『水曜日、私の夫に抱かれてください』
俳優の沢村一樹が、テレビ東京で4月1日から放送される連続ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』（深0：30〜1：00）でチーフ監督を務めることが25日、発表された。沢村は連続ドラマで初めて指揮を執る。
【写真】いったい誰？沢村一樹の初監督作に出演する顔を隠したキャスト
原作は、U-NEXTが手掛けるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸と順調に交際していた小吹蓉子はある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
チーフ監督は沢村が務める。2010年にショートドラマ集『ブカツ道』の中の一編、『パシュっとな！』（WOWOW）でドラマ初監督を経験した沢村が、本作で初めて連続ドラマのチーフ監督を務める。
沢村は「お披露目するのはかなりの緊張感を伴いますが、1人でも多くの方に楽しんでいただけたらうれしいです」などとコメント。テレ東ドラマ制作部の江川智プロデューサーは「沢村監督ご自身の俳優としての経験や視点、映画やドラマを愛する熱量を血肉としながら、常に笑いと活気のあふれる現場となりました」と振り返った。
■沢村一樹 コメント
この度、テレビ東京・水曜深夜のドラマの監督を務める運びとなりました。
このようなご縁を頂き、大変感謝をしております。
以前、短編ドラマの演出をしたことはあったのですが、連続ドラマは初監督となります。
撮影の現場自体には30年ほど関わってきましたが、立ち位置が変わるとこんなにもやることが違うのかという驚きとともに、たくさんの刺激を満喫する日々を過ごすことができて幸せな時間でした。
素晴らしい原作、脚本、そしてキャストとスタッフに恵まれ完成へとこぎ着けた作品です。
正直、皆さまにお披露目するのはかなりの緊張感を伴いますが、1人でも多くの方に楽しんでいただけたらうれしいです。
4月1日深夜24時30分放送です。お楽しみに！
