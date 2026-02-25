BTS、韓国＆日本公演のライブビューイング詳細決定 入場特典の配布も
7人組グループ・BTSのワールド・ツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の4月11日韓国・高陽総合運動場公演、4月17日・18日の日本・東京ドーム公演が、全国の映画館でライブビューイングされることが決定した。
【写真】除隊後…7人完全体で集合したBTS
BTSが2022年にラスベガスで幕を閉じたツアー以来、約4年ぶりとなる大規模ツアー。韓国・高陽総合運動場公演を皮切りに開催される本ツアーは、南米、北米、欧州、アジアなどを26年から27年にかけて巡り、BTS自身においても過去最大規模のワールド・ツアーとなる。
世界中から注目を集める本ツアーより、韓国と日本で行われる3公演のライブビューイングが決定した。ツアーの皮切りとなる韓国公演2日目の模様と、日本での公演は19年7月に開催された『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ ‐ JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる公演の模様が、日本全国の映画館にてリアルタイムで楽しむことができる。
きょう25日午後6時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付が開始される。また、入場者特典の配布が決定。このライブビューイングでしか手に入らない貴重なアイテムとなっている。特典の詳細は近日発表を予定している。
■『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' 』ライブビューイング』概要
＜韓国・高陽総合運動場 公演概要＞
『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN GOYANG』ライブビューイング
上映日時：4月11日（土）午後7時上映開始
＜日本・東京ドーム 公演概要＞
『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』ライブビューイング
上映日時：4月17日（金）午後6時30分上映開始／4月18日（土）午後3時上映開始
