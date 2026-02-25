KiiiKiii、WEGO原宿2店舗をサプライズ訪問 店内ショッピングにファン騒然
韓国の5人組ガールズグループ・KiiiKiiiが、アパレルショップWEGOの1.3.5...原宿店と原宿本店を訪問し、ファンを驚かせた。
【写真】楽しそう！WEGO原宿2店舗をサプライズ訪問したKiiiKiiiのキュートなショットがたくさん
KiiiKiiiは、WEGOの2026 SPRINGのビジュアルモデルの就任にともない両店を訪問。まずWEGO 1.3.5... 原宿店を訪れると、店内に流れる最新EP『Delulu Pack』の収録曲を口ずさみながら、自然体の笑顔でストア内へ。入口近くのフォトスポットにて撮影が行われ、配布されているオリジナルショッパーを一足早く手に取るとそれぞれ喜びの表情を浮かべた。
KiiiKiii一色に染め上げられた店内を見渡し、驚きの声を上げるメンバーたち。ここからはそれぞれ自由にショッピングを楽しみ、5人は気になる商品を手に取ってショッパーに次々に投入。中でもキャラクターとのコラボレーションアイテムやカスタムグッズコーナーには強い関心を示し、メンバー間でアイテムを見せ合いながら「かわいい！」の声を交わし合う場面もあった。
店内の鏡の前では、フィルムカメラを使った記念撮影も実施。ジユがシャッターを切り、5人の自然体な表情が収められた。その後、店内奥のプリクラコーナー「プリパーク」に移動し、日本ならではのプリクラを全員で体験。トレンドの平成レトロなプリクラ機で、この日の思い出をシールに残した。
続いて原宿本店に移動すると、偶然居合わせたファンは騒然。店内のタペストリーにサイン入れを行っている最中、店内でKiiiKiiiからのスペシャルメッセージ音声が流れると、うれしさをにじませた。最後に特大ウィンドウの前で記念撮影を行い、原宿でのストア訪問と撮影を終えた。
スイは「初めての来店でした！実際に行ってみると、かわいいアイテムが本当にたくさんあって、好みど真ん中のものばかりで選ぶのが大変でした。お店の雰囲気もとても素敵で、ずっと撮ってみたかったプリクラも体験できて楽しかったです」と初来店を振り返った。ハウムは「今回初めてWEGOに行ったのですが、見どころがとても多くて驚きました。ひとつのジャンルだけでなく、本当に幅広いアイテムが揃っていて、見ているだけでも楽しかったです。そして、自分たちの写真が店内に飾られているのを見て、不思議でうれしい気持ちになりました」と語った。
「KiiiKiii」は、新曲「404（New Era）」でカムバック後、韓国音楽番組『M COUNTDOWN』『SHOW CHAMPION』『ショー！音楽中心』で1位を獲得し、3冠を達成。さらに「MelOn TOP100チャート」でも1位を獲得するなど大きな注目を集めている。
また、YouTube Music日間・週間チャートやApple Music人気チャート、Bugs！のリアルタイム・日間・週間チャートなど主要音源プラットフォームでも1位を獲得し、Spotifyでは「TOP 50 韓国」で1位、「Viral 50 50 韓国」で2位、「Viral 50 50 グローバル」にもチャートインする人気ぶりを見せている。
