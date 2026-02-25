『ゴーストコンサート』4・5放送開始でPV解禁 豪華な追加キャスト発表
テレビアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』が、TOKYO MXなどで4月5日より放送されることが決定した。あわせて追加キャストが発表された。
【動画】追加キャスト発表！公開された『ゴーストコンサート』PV
西園寺楓役を小鹿なお、村山朱莉役を櫻井みゆき、市川瑠衣役を安雪璃、青木凛空役を佐藤聡美、雪庭役を日野聡、葉哲役を入野自由、MiucS役を陶山恵実里、オデッセウス役を寿美菜子が担当する。
公開されたPV内では追加キャストのボイスを使用しているほか、オープニング主題歌である相葉芹亜（CV.藤寺美徳）の「業魂REQUIEMER」と、今回初解禁となるエンディング主題歌であるオデッセウス（CV.寿美奈子）「茨の道」を聴くことができる。
■CAST
相葉芹亜：藤寺美徳
西園寺楓：小鹿なお
村山朱莉：櫻井みゆき
市川瑠衣：安雪璃
青木凛空：佐藤聡美
雪庭：日野聡
葉哲：入野自由
MiucS：陶山恵実里
クレオパトラ：日高里菜
オデッセウス：寿美菜子
