『炎炎ノ消防隊』不気味すぎるだろ…ネットで話題！謎の実写おばさん登場 次回あらすじ＆映像解禁
テレビアニメ『炎炎ノ消防隊』の最終章となる第3期『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クール第弐拾話あらすじ＆次回予告映像＆場面カットが解禁された。原作連載誌、ファンやネット上で話題になった”謎の実写おばさん”が登場する。
【動画】不気味すぎるだろ…『炎炎ノ消防隊』次回の予告映像
第弐拾話「希望の在処」は、大規模な火災によって混乱に陥る東京皇国。人々から挙がった絶望の声は広がり続け、ついに特殊消防官たちをも呑み込もうとしていた。
そんな時、仲間たちに奮起を促す桜備。彼の言葉を受けて立ち上がった特殊消防官たちは、人々の希望となるべく救援活動を開始する。だが、彼らを嘲笑うかのようにこの世に絶望をもたらす“鬼”たちが姿を現す。
同作は「太陽暦佰九拾八年・東京」という架空の世界が舞台で、人が突如燃え出し炎の怪物となって破壊の限りを尽くす“人体発火現象”の脅威に立ち向かうため、主人公・森羅日下部が所属する組織「特殊消防」の隊員たちが、現象の謎の解明と怪物から人類を救う姿を描いたダークバトルファンタジー。
原作漫画が『週刊少年マガジン』で2015年〜2022年に連載され、コミックスは累計2000万部を突破。テレビアニメ第1期が2019年7月〜12月、第2期が2020年7月〜12月、第3期の第1クールが2025年4月〜6月に放送された。
