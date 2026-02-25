元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が25日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、過去のスキャンダルをいじられる場面があった。

ケンカした恋人との関係修復方法についてのネット記事を紹介。女性の63.6％は「すぐ話し合う」といい、男性の58.8％を上回った。

中丸は友人で、仲良し期間が長かった元カップルの話を持ち出した。2泊3日の海外旅行で、「3日目に街中で大声を出すくらいの大ゲンカになったらしくて。それっきり修復せず、会わなくなるという。ところどころで軽く言い合う感じがあったなら、大爆発しなかったんじゃないの？という話だった」と説明。「言うのは大事だねという」と話した。

すると、MC垣花正から「中丸さんは、あの時はすぐ話し合ったんですか？」と突っ込んだ質問が飛んだ。

スタジオに笑いが漏れる中、中丸は「何の話ですか？」とおとぼけ返答。「話し合わない選択肢、なくないですか？そりゃあ話すでしょう」と笑わせた。垣花は「愚問でした」と頭を下げた。

中丸は一昨年に女子大学生との密会を報じられ、活動を一時、自粛した。