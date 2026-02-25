ボクシングのＷＢＣ、ＷＢＡ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝がプロ初黒星から５カ月ぶりの再起戦となる次戦として、４月１１日両国国技館で元世界２階級制覇王者のＷＢＣ同級１位フアン・フランシスコ・エストラーダ（３５）＝メキシコ＝とＷＢＣ同級挑戦者決定戦を行うことが２５日、主催者から発表された。天心は都内で行われた記者会見に出席し「何が何でも勝ちにいく。蹴ってでも勝ちにいきます」と強い決意をにじませた。

天心は昨年１１月、世界初挑戦となったＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（３０＝大橋）と対戦したものの、判定負け。プロ格闘技５５戦目にしてキャリア初の黒星を喫した。「前回初めて負けて、いろんな葛藤があった。人生でも試されている。崖っぷちの状態でもあると思う」と吐露し、「悔しさが沸いてきて、そこから『なめんじゃねーよ』と、怒りの感情というか。怒るのはめんどくさいし、ダルいじゃないですか。（怒りを）排除してきたが、それが芽生えてきた。普通にもう怒るし、あんまなめんじゃねーよと、感情を出していいんだと。（自分に）文句を言っている人とか、色々言われる人（に対して）、何も思ってなかったが、マジでなめんじゃねーよと。俺はやるべきことをやるだけなので、そこを全面的に出していきたい。自分に対しても、お前こんなもんじゃねーよと。自分と向き合って生まれた感情」と、怒りを解禁した新境地を明かした。

再起戦でいきなり実績のある元王者との激突となるが、勝てば同級王者・井上拓真への再挑戦も可能性が高まる。「そのための試合だと思っている。（今回の）エストラダ選手はめちゃくちゃ強い選手だと分かっているが、目指しているのはこんなところじゃない。（拓真に）やり返さないと気が済まないので。しっかりとリベンジするための第一歩かなと思っている。必ずやり返す。前回の試合で預けたものは大きいと思うので、しっかり返してもらわないといけない。自分の人生を懸けて負けた相手なので、しっかり落とし前というか、しっかり取り返しにいく」と力を込めた。

対する拓真は、元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける可能性も浮上しているが、天心は「（次戦に）勝っても拓真、負けても拓真（とやりたい）って感じです」と、タイトル戦に関わらずリベンジマッチへの意欲を強調した。