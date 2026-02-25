2月23日、五輪に関する特別番組『くりぃむしちゅーのTHE★レジェンド ミラノ・コルティナ五輪総集編』（日本テレビ系）が放送された。激闘の裏側が紹介されたが、番組のMCを務めた水卜（みうら）麻美アナウンサーの“疲労”が心配されている。

「お笑いコンビ『くりぃむしちゅ〜』と水卜アナがMCを担当し、五輪のメダリスト11人が出演しました。各競技の名場面を振り返りつつ、選手がさまざまなトークを展開し、21時から23時までの2時間にわたって生放送されました」（スポーツ紙記者）

多くのメダリストが出演し、注目を集めたが、放送後のXでは

《ミトちゃんこんな時間に生放送でてる!? いつもなら寝てる時間なんじゃない?》

《水トちゃん寝てるの!?》

《水卜ちゃんもこの時間まで生放送お疲れ様です早よ寝て!》

など、水卜アナを心配する声が集まってしまった。番組後のスケジュールが注目されたようだ。

「朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）で総合司会を務める水卜アナですが、番組は朝5時50分に始まります。打ち合わせなどもあるため、過去のバラエティ番組で、水卜アナは20時に就寝し、深夜2時に起きる生活であることを明かしていました。

23日の五輪特番は23時に終了しましたが、水卜アナは翌24日の『ZIP!』にもいつもと変わらず出演。水卜アナは明るく振舞っていましたが、深夜から早朝の生放送番組をはしごしたことで、“お疲れモード”が懸念されてしまいました」（芸能担当記者）

水卜アナは2010年、日本テレビに入社して以降、親しみやすく飾らないキャラクターで、幅広い世代から人気を集めている。私生活では、2023年に俳優の中村倫也と結婚したが、結婚後も多忙を極めている。

「平日の『ZIP!』とバラエティ番組『有吉ゼミ』（日本テレビ系）には、変わらず出演しています。2025年8月には、『24時間テレビ』（日本テレビ系）で、上田晋也さんと羽鳥慎一さんとともに、総合司会を務めました。“朝の顔”としてはもちろん、今回の五輪特番にも起用されたことから、日本テレビが水卜さんの好感度に“依存”を強めている印象を受ける人もいるようです」（同前）

結婚から3年、水卜アナの勢いは途切れなさそうだ。