¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¡¡ËëÆâ¾º¿Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤«¤é¤ÎàÄ¾ÅÅáÊó¹ð¤Ë¾Ð´é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞËÍ¤Î±¿µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç£Ô£é£ë£Ô£ï£ë£å£ò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¾Â¼À¿»Ê»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤ò¹¹¿·¡£Æ£ÅçÉô²°¤Î£³¿Í¤ÎÎÏ»Î¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡ÖÀè½µ¤ÎÃÊ³¬¤Ç²ÐÍËÆü¡Ê£²£´Æü¡Ë¤¬¡Ê½Õ¾ì½ê¡ËÈÖÉÕÈ¯É½¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤éËÍ¤¬±þ±ç¤¹¤ëÆ£ÅçÉô²°¤ÎÆ£ÀÄ±À´Ø¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ£ÀÄ±À¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï±¦¤Ò¤¶¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤·¤ÆºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ï½½Î¾¤Ç£¸¾¡¡¢º£Ç¯¤Î½é¾ì½ê¤Ç£±£±¾¡¤ò¤¢¤²º£²ó¡¢Èá´ê¤ÎËëÆâ¾º¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀ¾Â¼»á¤Ï¡ÖÀèÆü¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¿©»ö¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ë¡ÊÆ£ÀÄ±À¡Ë¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¥Ú¥é¥Ú¥éÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤ËÇ³¤¨¤¿¤®¤ëÆ®»Ö¤Î¤¢¤ëÃË¤Ç¡¢¼¡¤ÎÂçºå¾ì½ê¡¢¤¹¤´¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Æ£ÅçÉô²°¤Ç¤ÏÂóÂç½Ð¿È¤ÎÆ£Î¿²ï¡Ê£²£²¡Ë¤â¾º¿Ê¤·¡¢£²¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Î¿²ï¤«¤é¤âÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¾Â¼»á¤Ï¡ÖÈà¡ÊÆ£Î¿²ï¡Ë¤ÏËÍ¤ÈÆ±¤¸°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¥×¥Á¾ðÊó¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»Õ¾¢¤ÎÆ£Åç¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´ØÉðÁÐ»³¡Ë¾ù¤ê¤Î²¡¤·ÁêËÐ¤¬Èà¤Î¶¯¤ß¡×¤È³èÌö¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡£¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿Æ£Å·À²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈà¤ÏµîÇ¯¤Îº£¤´¤í¹â¹»À¸¤ÇÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£±Ç¯¤¿¤é¤º¤Ç´Ø¼è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Í¡¢±âÈþÂçÅç½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¡£ËÍ¤¬¤¹¤´¤¯¿ä¤·¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È£±£¹ºÐÎÏ»Î¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖÆ£ÅçÉô²°¤Ï¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬±þ±ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ê³µ¯¤·¤Æ¡¢¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞËÍ¤Î±¿µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¾ì½ê¡¢Á´ÎÏ»Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È£³·î£¸Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂçºå¾ì½ê¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£