沢村一樹、連ドラ初のチーフ監督で“不倫ラブサスペンス”手掛ける 顔が隠されたキャストビジュアルも公開【⽔曜⽇、私の夫に抱かれてください】
【モデルプレス＝2026/02/25】テレビ東京では、4月1日スタートのドラマNEXT「⽔曜⽇、私の夫に抱かれてください」（深夜24時30分〜）を放送決定。俳優の沢村一樹がチーフ監督を務める。
【写真】沢村一樹、初の連ドラチーフ監督作品 出演キャストのヒント
原作は、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（かすみ・ふみゆき）と順調に交際をしていた小吹蓉子（こぶき・ようこ）。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（れい）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか…？」と怜から告げられ…。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスが開幕。また、このドラマは動画配信サービス「U-NEXT」で3月25日夜9時より独占先行配信されることが決定している。
本作のチーフ監督は、俳優として第一線で活躍し続けている沢村に決定。2010年にショートドラマ集「ブカツ道」の中の一編、「パシュっとな！」（WOWOW）でドラマを初監督した沢村が、本作で初めて連続ドラマのチーフ監督を務める。俳優としての経験を存分に活かした演出で送る至極のラブサスペンスとなっている。さらに、蓉子、怜、神栖がそれぞれ別の人物から顔を隠されたビジュアルと、沢村監督による各キャストのヒントコメントも公開。一体誰が演じるのか。不倫や復讐というテーマをリアルかつサスペンスフルに描くことに定評のある脚本家陣やキャストの情報は、3月4日に解禁される。（modelpress編集部）
この度、テレビ東京・水曜深夜のドラマの監督を務める運びとなりました。このようなご縁を頂き、⼤変感謝をしております。以前、短編ドラマの演出をした事はあったのですが、連続ドラマは初監督となります。撮影の現場⾃体には30年程関わってきましたが、⽴ち位置が変わるとこんなにもやる事が違うのかという驚きと共に、沢⼭の刺激を満喫する⽇々を過ごす事ができて幸せな時間でした。素晴らしい原作、脚本、そしてキャストとスタッフに恵まれ完成へと漕ぎ着けた作品です。正直、皆様にお披露⽬するのはかなりの緊張感を伴いますが、1⼈でも多くの⽅に楽しんで頂けたら嬉しいです。4⽉1⽇深夜24時30分放送です。お楽しみに！
【小吹蓉子を演じるキャストについて】
今回の撮影が初めましてです。さすが歌って踊っていただけあって、お芝居のキレが抜群です。個⼈的にはこの⽅の声がとても好きです。
【神栖怜を演じるキャストについて】
しっかりご⼀緒するのは今回が初めてです。凛とした佇まいと強い視線、デビュー当時の映画でCAの制服を⾒事に着こなしたスタイリッシュな雰囲気は今尚健在で“怜役はこの⽅以外考えられない”といった感じです。
【神栖史幸を演じるキャストについて】
以前ご⼀緒した時はなんと、“髪の⻑い⼥性役”でした。30歳を過ぎた今も、⾊⽩の美肌は健在です。
菊屋きく⼦先⽣より刺激的で新鮮な原作をお預かりし、そこに俳優として第⼀線で活躍し続ける沢村⼀樹監督をチーフにお迎えするという特別なドラマが、このたび遂に実現しました。沢村監督ご⾃⾝の俳優としての経験や視点、映画やドラマを愛する熱量を⾎⾁としながら、常に笑いと活気のあふれる現場となりました。沢村組に⾝を預けてくださった素敵なキャスト、スタッフの皆様と共に、シビアで、サスペンスフルで、そして時にユーモラスなシーンの数々を撮影しています。ドラマ独⾃の展開やテイストもふんだんに取り⼊れていますので、是⾮原作とドラマ合わせてお楽しみください。放送をお楽しみに！
【Not Sponsored 記事】
【写真】沢村一樹、初の連ドラチーフ監督作品 出演キャストのヒント
◆ドラマ「⽔曜⽇、私の夫に抱かれてください」放送決定
原作は、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作。29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（かすみ・ふみゆき）と順調に交際をしていた小吹蓉子（こぶき・ようこ）。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（れい）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか…？」と怜から告げられ…。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスが開幕。また、このドラマは動画配信サービス「U-NEXT」で3月25日夜9時より独占先行配信されることが決定している。
◆沢村一樹、チーフ監督務める
本作のチーフ監督は、俳優として第一線で活躍し続けている沢村に決定。2010年にショートドラマ集「ブカツ道」の中の一編、「パシュっとな！」（WOWOW）でドラマを初監督した沢村が、本作で初めて連続ドラマのチーフ監督を務める。俳優としての経験を存分に活かした演出で送る至極のラブサスペンスとなっている。さらに、蓉子、怜、神栖がそれぞれ別の人物から顔を隠されたビジュアルと、沢村監督による各キャストのヒントコメントも公開。一体誰が演じるのか。不倫や復讐というテーマをリアルかつサスペンスフルに描くことに定評のある脚本家陣やキャストの情報は、3月4日に解禁される。（modelpress編集部）
◆チーフ監督／沢村一樹コメント
この度、テレビ東京・水曜深夜のドラマの監督を務める運びとなりました。このようなご縁を頂き、⼤変感謝をしております。以前、短編ドラマの演出をした事はあったのですが、連続ドラマは初監督となります。撮影の現場⾃体には30年程関わってきましたが、⽴ち位置が変わるとこんなにもやる事が違うのかという驚きと共に、沢⼭の刺激を満喫する⽇々を過ごす事ができて幸せな時間でした。素晴らしい原作、脚本、そしてキャストとスタッフに恵まれ完成へと漕ぎ着けた作品です。正直、皆様にお披露⽬するのはかなりの緊張感を伴いますが、1⼈でも多くの⽅に楽しんで頂けたら嬉しいです。4⽉1⽇深夜24時30分放送です。お楽しみに！
【小吹蓉子を演じるキャストについて】
今回の撮影が初めましてです。さすが歌って踊っていただけあって、お芝居のキレが抜群です。個⼈的にはこの⽅の声がとても好きです。
【神栖怜を演じるキャストについて】
しっかりご⼀緒するのは今回が初めてです。凛とした佇まいと強い視線、デビュー当時の映画でCAの制服を⾒事に着こなしたスタイリッシュな雰囲気は今尚健在で“怜役はこの⽅以外考えられない”といった感じです。
【神栖史幸を演じるキャストについて】
以前ご⼀緒した時はなんと、“髪の⻑い⼥性役”でした。30歳を過ぎた今も、⾊⽩の美肌は健在です。
◆プロデューサー／江川智氏コメント
菊屋きく⼦先⽣より刺激的で新鮮な原作をお預かりし、そこに俳優として第⼀線で活躍し続ける沢村⼀樹監督をチーフにお迎えするという特別なドラマが、このたび遂に実現しました。沢村監督ご⾃⾝の俳優としての経験や視点、映画やドラマを愛する熱量を⾎⾁としながら、常に笑いと活気のあふれる現場となりました。沢村組に⾝を預けてくださった素敵なキャスト、スタッフの皆様と共に、シビアで、サスペンスフルで、そして時にユーモラスなシーンの数々を撮影しています。ドラマ独⾃の展開やテイストもふんだんに取り⼊れていますので、是⾮原作とドラマ合わせてお楽しみください。放送をお楽しみに！
【Not Sponsored 記事】