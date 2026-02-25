今度こそゲットさせてーーッ！（涙）【3COINS】機能性すんごい！「再入荷バッグ」

荷物の多い日やレジャーシーンで役立つ大きめバッグ。機能性優秀なものがあれば、ぜひとも頼りたいところ。今回は、人気ゆえに再入荷したというバッグを【3COINS（スリーコインズ）】からピックアップしました。手に取りやすい価格も魅力なので、ぜひ在庫があるうちにチェックして。

春のレジャーにも活躍する保冷バッグ

【3COINS】「《大容量！》保冷リュックエコバッグ」\1,100（税込）

2Lペットボトルが4本収納できる大容量が魅力の、保冷機能付きバッグ。2WAY仕様でリュックにもトートにもなる優秀設計で、重たい荷物の持ち運びもしやすそうです。耐荷重は約8kgと頼もしく、レジャーシーンはもちろん生鮮食品の買い物にも重宝するはず。折りたたんで収納できるので、車のグローブボックスに入れておくと便利かも。

豊富なポケットで物を整理しやすい大きめバッグ

【3COINS】「4パーテーション2WAYリュック ／ MENS」\3,850（税込）

4つの仕切りと7つのポケットで物を整理しやすいバッグ。ノートPCや書類も入るので、荷物が多くなりがちな通勤や出張にもおすすめです。開口部がガバッと大きく開くので、物を探しやすく出し入れもしやすい。ショルダーベルトを収納できるようになっており、手持ちバッグとしても使用可能です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

Writer：licca.M