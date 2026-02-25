IVE妹分・KiiiKiii、お忍びで東京・原宿に 日本プリクラを体験
【モデルプレス＝2026/02/25】韓国の5人組ガールズグループ・KiiiKiiiが、ビジュアルモデルを務める「WEGO原宿本店」などにお忍びで訪れ、自由にショッピングを楽しんだ。偶然居合わせたファンが騒然となる一幕もあった。
【写真】原宿でプリクラ撮影中のIVE妹分5人組グループ
「KiiiKiii」仕様にデコレーションされた店内の鏡の前では、フィルムカメラを使った記念撮影も実施。ジユがシャッターを切り、5人の自然体な表情が収められた。その後、日本ならではのプリクラを全員で体験。トレンドの平成レトロなプリクラ機で、この日の思い出をシールに残した。
キヤは「日本に来るとよくプリクラを撮るのですが、メンバーみんなで撮るのは初めてだったので、より楽しくてたくさん笑いました」、ジユは「やっぱり日本のプリクラは特別に楽しいですね！メンバー全員で撮るとさらに盛り上がって、プリクラならではの雰囲気を思いきり楽しめました（笑）。大切に持ち帰って、宿舎に貼ろうと思います！」と笑顔を見せた。
また最近メンバーの間で流行っていることにも言及し、ハウムは「普段から服や靴をシェアすることが多いのですが、最近は練習の時に履きやすいスニーカーがメンバー内で流行っています」、キヤは「最近はみんなフルーツにハマっています！いろいろなお店から注文して、感想をシェアするのが楽しいです」と明かした。（modelpress編集部）
◆KiiiKiii、日本でプリクラ体験
◆KiiiKiii、メンバー間での流行明かす
