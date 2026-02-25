ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、『昭和のいたずら』についてトークしました。



今回は40〜50代を対象に、『昭和のいたずら』について調査しました。令和のいまでは、“アウト”といういたずらもたくさんありましたが、今回は、カワイイいたずらを中心にご紹介しました。

まず挙がったのは、「ブーブークッション」。いたずらアイテムとしてはお馴染みですよね。じつは、その歴史は古く、1930年にカナダで生まれたようです。日本では、1970年代に『ドッキリ』などのバラエティ番組で使われて有名に。いろいろな進化をし、いまも人気のいたずらグッズです。

ブーブークッション（イメージ）

ブーブークッションと同じく多く挙がったのが、「ガムパッチン」です。昭和の時代に主流だった板状ガムの形をしていて、ガムをもらおうと1枚取ると、指がはじかれるというおもちゃです。それほど痛いわけではなかったのですが、バネに細工をして強さを調整していた人もいたようで、こちらはかなり痛かったみたいです。

「超すっぱいキャンディもあった」と思い出したのは、サマンサ。当時は、「超辛いキャンディ」もありました。

クリスマス会などではプレゼント交換をすることも多く、「1人くらいはびっくり箱を持ってきていた」というエピソードも届きました。普通のプレゼントの箱を開けると、バネ状に作られた中身が飛び出すというもので、かなり驚かされたのだとか。

そのほか、いたずらグッズとしては「おもちゃのナイフで刃先が引っ込むもの」などが挙がりました。

いたずらの定番ともいえる「落書き」を経験している人も多くいました。

なかでも、「相合傘」はさまざまな思いやいたずら心が込められていたようです。両思いの2人が自分たちで書く場合や、仲のいい2人を冷やかす場合、片想いの人を冷やかすなど、さまざまなパターンが存在していました。

定番の相合傘の落書き

男子トイレには、ちょっとエッチなイラストのほか、ヤンキーが流行していたころには、「夜露死苦（よろしく）」「仏恥義理（ぶっちぎり）」をはじめとした落書きもたくさんあったそうです。

ちなみに、マリンの世代でも一部使われていたそうです。

人に借りた教科書のイラストや顔写真にメガネ・ヒゲを書くという落書きもありました。

落書きといえるかはわからないですが、チョークなどで道路に丸や三角を書いて、「ケンケンパ」（地域によっては「ケンパ」などもあったよう）で遊んだ世代も多いようです。

コンパスの針や彫刻刀で学校の机に落書きを彫った人もいたようで、「進級して新しい教室に行ったときに、先輩の落書きが楽しかった」という声が寄せられました。なかには、「まるでアート作品かのような、落書きだらけの机も存在した」といいます。歌にもありましたが、好きな人のイニシャルを彫った人もいるのではないでしょうか。



そんな落書きが見つかり、紙やすりで消したという人もいました。



さらには、「机に穴を掘って、ゴルフゲームをしていた」という強者も。近年の小学校の机でも同じように落書きはあるのでしょうか。

昭和の学校の机はこんな感じ

学生ならではのいたずらとしては、定番の「黒板消しをドアに挟んで落とすいたずら」「白いチョークを赤く塗るいたずら」をした人もいました。



いまでは電子黒板も多くなっているようなので、この手のいたずらはなくなったのかもしれませんね。

そのほか、「牛乳を薄めたものや、お米のとぎ汁を、『カルピスを作った』と言って友だちにあげた」「ヘビやクモなどのおもちゃの虫を机の中に入れた」「ニセのラブレターを作って靴箱に入れておいた」などもありました。



※ラジオ関西「Clip木曜日」2026年2月12日放送回より