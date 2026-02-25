雪印メグミルクの「６Ｐ」シリーズに、午後の休憩時間を意識した新しい一品が加わります。

チーズにえんどう豆たんぱく質を掛け合わせた設計で、口当たりのやさしさと満足感を両立した商品です。

コーヒーや紅茶と合わせやすい味わいなので、甘くない間食を選びたい日の選択肢として注目できます。

雪印メグミルク「６Ｐgreen 午後のひととき」

発売日：2026年3月1日希望小売価格（税別）：465円発売地域：全国名称：チーズフード

「６Ｐチーズ」は雪印メグミルクのロングセラープロセスチーズで、1954年の発売以来、長く食卓に根づいてきたブランドです。

同シリーズは、国内売上No.1の実績を持つ定番チーズとして、世代をまたいで選ばれてきました。

今回の「６Ｐgreen 午後のひととき」は、その定番シリーズから登場する“乳と植物性のハイブリッド商品”です。

チーズと植物性たんぱく質の配合バランス

素材：チーズ素材：えんどう豆たんぱく質

乳由来のコクにえんどう豆たんぱく質を重ねることで、重すぎないおだやかな味わいに仕上げています。

塩味や刺激を強く出す方向ではなく、休憩時間にゆっくり食べ進めやすいバランスです。

毎日の間食に組み込みやすい商品仕様

内容量：90g賞味期間（開封前）：150日間保存方法：要冷蔵（10℃以下）

家庭の冷蔵庫で管理しやすい条件と、一定期間ストックできる賞味設計が組み合わされています。

買い置きしながら日々のブレイクタイムに取り入れやすく、生活リズムに合わせた運用がしやすい仕様です。

午後のくつろぎ時間に向く食べ方提案

食シーンはブレイクタイムの間食が想定されており、コーヒーや紅茶と合わせると味の輪郭がより穏やかに感じられます。

ノンアルコール需要や健康意識の高まりを背景に、甘味中心ではない新しい休憩スタイルへ寄せた提案になっています☆

６Ｐシリーズの新価値としての位置づけ

「６Ｐチーズ」発売年：1954年国内売上No.1実績期間：2024年4月〜2025年3月（累計販売金額）

長年の定番シリーズに植物性素材の視点を加えることで、これまでのファンと新しいニーズの接点を広げる狙いです。

食の持続性を意識したライン拡張としても意味があり、定番ブランドの次の一歩として見ておきたい新商品です。

午後の休憩は短い時間でも、口にするもの次第で気分の切り替え方が変わります。

おだやかな味わいのチーズ系間食を探している人には、試しやすい価格帯と仕様の一品です。

おだやかな味わいで午後を整える新作ハイブリッドチーズ！

雪印メグミルク６Ｐgreen「午後のひととき」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「６Ｐgreen 午後のひととき」の発売日はいつですか？

2026年3月1日です。

Q. 希望小売価格はいくらですか？

税別465円です。

Q. 内容量と保存条件を教えてください。

内容量は90gで、10℃以下の要冷蔵です。

