一冊の書店から広がった小説『タカラモノ』が、2026年に三度目の舞台上演を迎えます。

話題先行ではなく口コミで届いた物語だからこそ、劇場で向き合う時間に重みが生まれる作品です。

今回の再再演はキャストと脚本を刷新し、同じ題材を今の感覚で受け取れる構成になっています。

舞台劇『タカラモノ』再再演2026

上演期間：2026年4月2日〜4月5日上演回数：5公演会場：赤坂RED/THEATER（東京都港区赤坂3-10-9 赤坂グランベルホテルB2F）上演時間：約120分前売り券：8,000円（税込）当日券：9,000円（税込）

『タカラモノ』は、和田裕美が自身の体験をもとに書き上げた小説です。

上演会場の赤坂RED/THEATERは、都心アクセスのよい赤坂エリアにある劇場です。

2026年公演は「家族」「愛」「生きること」を新キャストと新脚本で語り直す再再演として企画されています。

口コミ6万部へ広がった原作の到達点

小説累計発行部数：6万部超和田裕美のビジネス書累計発行部数：250万部超

SNS拡散を主軸にせず、読者から読者へ手渡される形で広がった点がこの作品の大きな特徴です。

読後に残る余韻が口コミの推進力になり、舞台化後も継続上演につながっています。

再再演で更新される上演フォーマット

初演年：2023年再演年：2024年再再演年：2026年

三度目となる今回は、キャストと脚本を全面刷新し、既存ファンにも新しい鑑賞体験が生まれる設計です。

同じ物語でも語り手が変わることで、観る側の現在地に合わせて受け取り方が変化しやすい上演になっています。

観劇計画を立てやすい5公演スケジュール

2026年4月2日 19:00開演2026年4月3日 19:00開演2026年4月4日 19:00開演2026年4月5日 13:00開演2026年4月5日 17:30開演

平日夜と週末昼夜を組み合わせた編成なので、仕事終わりと休日のどちらでも予定を組みやすい日程です。

観劇後に感情を整理する時間を確保しやすく、誰と行くかで選び方を変えられる公演構成になっています☆

舞台『タカラモノ』は、泣ける物語としてだけでなく、観たあとに日常の見え方が少し変わるタイプの作品です。

再再演という節目で初見にも再観劇にも開かれた構成になっており、2026年春の舞台選びで注目したい1本です。

読後の涙を劇場で体感できる再演版！

和田裕美プロジェクト「舞台劇『タカラモノ』キャスト脚本刷新再再演」の紹介でした。

よくある質問

Q. 舞台劇『タカラモノ』再再演2026の上演期間はいつですか？

2026年4月2日から4月5日までです。

Q. チケット料金はいくらですか？

前売り券は8,000円（税込）、当日券は9,000円（税込）です。

Q. 上演時間はどのくらいですか？

約120分です。

