WBC侍ジャパン初戦始球式、『ONE PIECE』新田真剣佑ら“麦わらの一味”が登場
Netflixシリーズ『ONE PIECE』のルフィ役イニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑ら“麦わらの一味”が、侍ジャパンの初戦となる3月6日の日本 VS チャイニーズ・タイペイ戦で始球式に登場することが決定。あわせて、『ONE PIECE』シーズン1で描かれた“東の海（イーストブルー）”編の波乱と感動に満ちた冒険を振り返る特別映像も解禁された。
【動画】『ONE PIECE』シーズン1を振り返り！
Netflixシリーズ『ONE PIECE』のシーズン2「INTO THE GRAND LINE」の配信まで1ヵ月を切り、日本を含む世界13ヵ所で開催されるワールドツアーがスタート。23日には、主人公モンキー・D・ルフィ役のイニャキ・ゴドイの母国メキシコでイベントが開催された。
そしてこのたび、イニャキ扮するルフィによる“想いが込められた”ナレーションとともに、シーズン1で描かれた“東の海（イーストブルー）”での波乱と感動の大冒険を振り返る映像が解禁された。
さらに、3月に開催される2026ワールド・ベースボール・クラシックの日本国内でのライブ配信が、Netflixで行われることにちなみ、スペシャルコラボレーション情報も解禁。侍ジャパンの初戦である3月6日の日本 VS チャイニーズ・タイペイ戦で、5人そろって初来日となる“麦わらの一味”キャスト、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが登場し、始球式に挑戦することも明らかになった。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2は、3月10日より世界独占配信。『2026 ワールドベースボールクラシック』（全47試合）は、Netflixにて3月5日〜18日に日本国内で独占生配信（アーカイブあり）。
【動画】『ONE PIECE』シーズン1を振り返り！
Netflixシリーズ『ONE PIECE』のシーズン2「INTO THE GRAND LINE」の配信まで1ヵ月を切り、日本を含む世界13ヵ所で開催されるワールドツアーがスタート。23日には、主人公モンキー・D・ルフィ役のイニャキ・ゴドイの母国メキシコでイベントが開催された。
さらに、3月に開催される2026ワールド・ベースボール・クラシックの日本国内でのライブ配信が、Netflixで行われることにちなみ、スペシャルコラボレーション情報も解禁。侍ジャパンの初戦である3月6日の日本 VS チャイニーズ・タイペイ戦で、5人そろって初来日となる“麦わらの一味”キャスト、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ゾロ役の新田真剣佑、ナミ役のエミリー・ラッド、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーが登場し、始球式に挑戦することも明らかになった。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2は、3月10日より世界独占配信。『2026 ワールドベースボールクラシック』（全47試合）は、Netflixにて3月5日〜18日に日本国内で独占生配信（アーカイブあり）。