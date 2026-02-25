駅徒歩4分で法務税務労務を一括相談できる！心総合専門家グループ「成田法律・税理士・社会保険労務士事務所」
成田エリアで法律・税務・労務をまとめて相談できる新拠点がオープンしました。
京成成田駅から徒歩4分というアクセスで、駅近の移動負担を抑えながら相談しやすい体制です。
電話相談やテレビ電話相談にも対応しており、来所前に状況を整理しやすい運用になっています。
心グループ「成田法律・税理士・社会保険労務士事務所」
心グループは、法律・税務・労務の専門家が連携して相談対応を行う士業グループです。
成田拠点は、弁護士法人心 成田法律事務所、税理士法人心 成田税理士事務所、社会保険労務士法人心 成田社会保険労務士事務所の3事務所で構成されています。
駅近立地と複数士業の同時展開により、相談内容に応じた窓口選択をしやすい点が今回の特徴です。
グループ体制と専門家人数
弁護士数：73名税理士数：53名社会保険労務士・同試験合格者：27名グループ総勢：300名
法律・税務・労務で担当領域を分けることで、相談テーマごとに専門性を生かした対応が可能です。
相続や交通事故、相続税申告、障害年金など複数分野が絡む相談でも、同じグループ内で連携しやすい運用です。
駅近アクセスと相談受付の運用
電話受付時間（平日）：9:00〜21:00電話受付時間（土日祝）：9:00〜18:00初回相談料：無料（弁護士相談）
平日夜間と土日祝の受付枠があるため、仕事や家事の都合に合わせて相談タイミングを取りやすい体制です。
電話相談とテレビ電話相談に対応しているため、移動前に要点を確認してから来所判断を進めることもできます☆
士業の相談は、課題が複数領域にまたがるほど窓口選びが難しくなりやすい分野です。
成田駅周辺でワンストップ相談を検討するときに、比較しやすい新しい選択肢が加わりました。
駅徒歩4分で法務税務労務を一括相談できる！
心総合専門家グループ「成田法律・税理士・社会保険労務士事務所」の紹介でした。
よくある質問
Q. 成田の3事務所は最寄り駅から何分ですか？
京成成田駅から徒歩4分です。
Q. 電話受付時間は何時までですか？
平日は21:00まで、土日祝は18:00まで受付しています。
Q. 弁護士法人心の拠点数はどのくらいですか？
関東26か所、全国38か所です。
