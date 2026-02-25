晩酌サラダを香りで変える新シリーズが登場！ダイショー「今宵サラダドレッシング海苔しお味・燻製風しょうゆ味」
家飲みの一皿を手軽に変えたい日に向けて、ダイショーの「今宵サラダ」シリーズから新しいドレッシング2商品が登場します。
2026年3月1日より全国で発売されるのは、「海苔しお味」と「燻製風しょうゆ味」です。
磯の香りと燻しのニュアンスで、晩酌向けサラダを作りやすくしたシリーズです！
発売日：2026年3月1日発売地区：全国販路：量販店などの食品コーナーシリーズ商品数：2品
ダイショーは「おいしさで・しあわせをつくる」を掲げ、塩こしょうや鍋スープ、焼肉のたれなどを展開する調味料メーカーです。
同社が立ち上げた「今宵サラダ」は、お酒に合う風味や香りを意識したサラダ用ドレッシングのシリーズとなっています。
家飲みの増加と、お酒のお供としてサラダを楽しむ人が40％以上という背景を踏まえた新提案です。
今宵サラダドレッシング 海苔しお味
内容量：150ml希望小売価格：270円（税込）主な素材：伊勢湾産焼き海苔・あおさ
海苔しお味は、ごま油の風味ににんにくの旨みを重ね、コクのある和風テイストに仕上げた1本です。
伊勢湾産焼き海苔とあおさを組み合わせることで、サラダにかけた瞬間の磯の立ち上がりがはっきり感じられます。
和風チョレギサラダだけでなく、パスタソースとしても使える設計になっています。
今宵サラダドレッシング 燻製風しょうゆ味
内容量：150ml希望小売価格：270円（税込）主な素材：刻みいぶりがっこ
燻製風しょうゆ味は、しょうゆにかつおだしの香りを重ね、香ばしさを前に出した味づくりが軸です。
秋田名物「いぶりがっこ」の刻みが入ることで、噛むたびに燻製感が広がるアクセントが加わります。
葉物サラダに加え、トマトとクリームチーズを使うカプレーゼの味変にも合わせやすい1本です。
家飲み向けシリーズとしての使いやすさ
2商品とも150mlの小回りが利く容量で、冷蔵庫で管理しやすく、食卓に出しても使い切り計画を立てやすいサイズ感です。価格は各270円（税込）で揃えられているため、好みの香り違いを同時に試しやすいラインナップになっています
サラダを主役にもおつまみにも寄せられる、家飲み対応型ドレッシングです☆
晩酌の献立で「もう一品ほしい」ときに、葉物やトマトにかけるだけで香りの方向性を変えられるのがこのシリーズの強みです。
和の磯感と燻しの香ばしさを使い分けることで、同じ野菜でも飽きにくい家飲みサラダが作れます。
よくある質問
Q. 今宵サラダドレッシングの発売日はいつですか？
2026年3月1日に全国で発売されます。
Q. 海苔しお味と燻製風しょうゆ味の価格と容量は同じですか？
どちらも内容量150mlで、希望小売価格は270円（税込）です。
