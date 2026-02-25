◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬に桜花賞の優先出走権）追い切り＝２月２５日、栗東トレセン

活気に満ちあふれ、時計以上の動きだ。タイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）は西村淳也騎手を背に、坂路で単走。馬なりでもグイグイと駆け上がり、力強いフットワークを見せた。全体は５５秒９と抑えめだが、ラストは１２秒１。松下調教師は「しまいスッと反応していたし、これでいいなと。順調にこられました」とほほ笑んだ。

昨年６月のデビュー時は馬体重４６６キロで、前走の阪神ＪＦは４８６キロ。２４日の時点で５００キロあり、今回もプラス体重で出走できる見込みだ。松下師は「体重は増えているけど、重たさは感じないですね」と肉体面の成長を評価する。

前走は不利な１７番枠からでも、積極的に運んで先団へ。最後は坂で脚が上がり気味だったが、差し馬向きの速い流れだったことを考えれば、強い内容だった。指揮官も「しっかり走ってくれました」とたたえる。

新馬勝ちのあとはオープン、Ｇ１含む重賞で〈２〉〈２〉〈３〉〈３〉着。高いレベルで安定しているが、２勝目が待ち遠しいのも事実だ。「しっかり権利をとって桜花賞に向かいたい」。善戦続きに終止符を打ち、初タイトルを手にする。（水納 愛美）