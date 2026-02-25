3大特典で夜ふかし女子旅が華やぐ！秋保風雅「Refa貸出＆きらカクテル＆写ルンです付き女子旅プラン」

2026年3月1日から、宮城・秋保温泉の「秋保風雅」で3大特典付きの女子旅プランが始まります。

会場は仙台駅から車で約30分の秋保エリアにあり、母娘旅や友人同士の旅行で使いやすい立地です。

人気ヘアケア家電、グリッター入りカクテル、写ルンですを組み合わせた、思い出づくり重視の宿泊プランとなっています。

秋保風雅「Refa貸出＆きらきらカクテル＆写ルンです付き女子旅プラン」

販売開始日：2026年3月1日住所：宮城県仙台市太白区秋保町湯元薬師40-2客室数：24室アクセス：仙台駅より車で約30分

リロバケーションズは「人と地域を豊かに、人生に煌めく旅を！」を掲げ、ホテル・旅館運営を行う企業です。

同社が展開する「Relo Hotels＆Resorts」は、全国45か所以上で個性ある宿を運営するホテルグループです。

秋保風雅はその中でも「夜を彩る大人の宿」をテーマに、夜時間を楽しむ滞在体験を打ち出している温泉旅館です。

Refaヘア製品を使える貸出特典

このプランでは、ReFaのビューテックドライヤーS+、ストレートアイロンプロ+、カールアイロンプロを客室で利用できます。

旅先でのヘアセットが安定しやすく、夕食後のラウンジ時間や朝の出発前も身だしなみを整えやすい構成です。

きらきらカクテルと写ルンですで残す旅時間

カクテルフレーバー：アルコール4種・ノンアルコール4種写ルンです：1グループにつき1個

プラン限定のオリジナルカクテルはシャンパンベースで、グリッター入りの見た目が夜のBAR時間を華やかにします。

写ルンですが1グループに1つ付くため、スマートフォンとは違う質感で旅の記録を残せる点もポイントです。

夜ふかしを楽しむ秋保風雅の館内体験

館内には〆パフェやアフターサウナのモクテルを楽しめるBAR「夢寐-mubi-」が用意されています。

フィンランドサウナと貸切露天風呂も備わっており、温泉地の夜をゆったり長く過ごしやすい滞在動線です。

料金と利用条件

料金：23,100円〜（税・サービス料込み）料金条件：2名1室利用時の1名料金夕食：基本会席★雅

卒業旅行や春の行楽シーズンに向けて、特典付きで旅程を組みやすい価格帯に設定されています。

母娘旅でも友人同士でも、宿で過ごす夜時間そのものを目的にしやすいプラン設計です。

秋保温泉で「泊まる」だけではなく、夜の過ごし方まで含めて思い出を作りたい日に合わせやすい内容です。

3大特典で夜ふかし女子旅が華やぐ！

秋保風雅「Refa貸出＆きらきらカクテル＆写ルンです付き女子旅プラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 女子旅プランはいつから利用できますか。

2026年3月1日から利用できます。

Q. 料金はいくらですか。

2名1室利用時の1名料金で23,100円からです（税・サービス料込み）。

Q. 3大特典の内容は何ですか。

ReFaヘア製品の貸出、グリッター入りオリジナルカクテル、写ルンです1グループ1個のプレゼントです。

