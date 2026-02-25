昨季降格し、今季からＪＦＬで戦うアスルクラロ沼津は２５日、三島市役所を表敬訪問した。高島雄大社長、中山雅史クラブ・リレーションズ・オフィサー（ＣＲＯ＝スポンサーやサポーター、行政機関とクラブをつなぐ役職）、Ｊ３松本から完全移籍で加入したＭＦ滝裕太が訪れた。

ゴン中山の愛称で知られる中山氏は、２０２５年シーズン途中まで監督を務めた後に退任。その後、パートナー企業へのあいさつ回りなどに同行するなどクラブへの献身的な姿勢が評価され、今季からＣＲＯに就任した。競技面にとどまらずビジネスや地域連携の分野からもチームを支え、Ｊリーグ復帰を後押ししていく。

豊岡武士・三島市長にあいさつした同ＣＲＯは、「とにかくチームのために何ができるのかという姿勢は変わりません。現場にも顔を出していきながら、クラブパートナー企業の皆さまや市町の皆さまとコミュニケーションを取れる形をつくっていければ。自分自身がやれることをやっていきたい」と決意を述べた。

昨季２０位に沈み、ＪＦＬとの入れ替え戦に敗れて降格したクラブにとって、Ｊリーグ移行期間に伴うＪＦＬの特別大会を経て迎える新シーズンでのＪリーグ復帰は至上命題となる。「非常に厳しい戦いが続くと思います」と前置きした上で、「きれいなサッカーを目指しているチームばかりではなく、どうにか勝つために突き詰めてくるチームも多い。そこにどう対応していけるのか、柔軟性が問われるシーズンになる」と見据えた。

プレーオフも実施される特別大会のリーグ戦は、３月中旬から６月上旬にかけて行われる。３月２１日の開幕戦はアウェーでＹＳ横浜と対戦。ホーム・愛鷹での初戦は第２節（３月２９日）で、新宿を迎え撃つ。その後に行われるＪＦＬでは、優勝すればＪリーグへ自動昇格。２位の場合はホーム＆アウェー方式によるＪ３・ＪＦＬ入れ替え戦に臨む。（伊藤 明日香）