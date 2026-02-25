2026年2月24日、ビートレンドのスマートCRMプラットフォーム「betrend」が、LINEヤフーの新機能「LINEタッチ」に対応しました。

店舗やイベント会場でNFCタグにスマートフォンをかざすだけで、LINEミニアプリへスムーズにつながる導線が整います。

来店時の操作を減らしながら会員接点を作れる、実店舗向けの新しい仕組みです！

betrend「LINEタッチによるLINEミニアプリ起動対応」

対応開始日：2026年2月24日提供企業所在地：東京都品川区連携先企業所在地：東京都千代田区

ビートレンドは、店舗販促に特化したスマートCRMプラットフォーム「betrend」を提供する企業です。

LINEタッチは、LINE公式アカウントやLINEミニアプリへのアクセスを直感的にするLINEヤフーの新機能です。

今回の対応で、リアルな来店接点からLINE上の会員体験へつなぐ流れがさらにシンプルになりました。

LINEタッチ連携で変わる店頭導線

来店者はNFCタグにスマートフォンをかざすだけで、目的のLINEミニアプリを素早く開けます。

QR読み取りや検索の手間が減るため、初回利用時の心理的ハードルを下げやすい設計です。

リアル接点からオンライン接点への即時接続。

ミニアプリ起動後に使える主要機能

起動後は会員証の提示、クーポン取得、モバイルオーダーなどの機能をその場で利用できます。

店舗スタッフの案内負荷を抑えながら、利用者側の操作を短くできる点も実務上のメリットです。

接客のテンポを保ったまま販促施策へ移行しやすい運用です。

betrendが持つ運用基盤と導入領域

創業年：2000年

betrendはプッシュ通知、メール、LINEなど複数チャネルを使い分け、配信と顧客行動データ活用を一体で運用できる基盤です。

飲食・小売・サービス業を中心に導入が広がっており、来店導線と会員化施策をつなぐ設計に強みがあります。

店頭施策をデータ活用までつなげたい企業にとって、選択肢が広がるアップデートです☆

NFCを使ったワンタッチ導線は、混雑時の案内や短時間接客との相性が高い仕組みです。

LINEを起点に会員化と販促を強化したい店舗運営では、運用設計の差が成果に直結しやすくなっています。

【かざすだけで来店導線がつながる新体験！

betrend「LINEタッチによるLINEミニアプリ起動対応」】の紹介でした。

よくある質問

Q. betrend LINEタッチによるLINEミニアプリ起動対応の場所はどこですか？

提供企業所在地は東京都品川区です。

連携先企業所在地は東京都千代田区です。

