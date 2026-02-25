前衆議院議員の枝野幸男氏が21日、自身のX（旧Twitter）を更新した。今月8日投開票の衆院選で落選した後の近況を報告した投稿にツッコミが殺到。24日には、拡散の元となったニュースについて反論した。

枝野氏は「当然のことですが、皆さんからお預かりした政治献金と生活費は、明確に区別すべきもの。皆さんからの政治献金は本当にありがたいのですが、非議員となると、それだけでは食べていけません」などと投稿。この「食べていけません」の部分に多くのユーザーが反応した。「ちゃんと働いてみたらどうでしょうか？」「普通に仕事して、国民目線を経験しなよ」といったコメントが多く寄せられるなど、大きな話題となった。

今月8日に投開票が行われた衆院選では、埼玉5区で自民新人の井原隆氏に敗北した枝野氏。重複立候補していた比例北関東ブロックで復活を果たすこともできなかった。

今回の投稿で批判が相次いだ一方で、「講演を聞きたい」といった声も寄せられている。枝野氏は「憲法から東日本大震災の経験・教訓まで、お話できるテーマは多々あります。機会があればぜひお声掛けください」（原文ママ）ともつづっており、講演には意欲的だ。

枝野氏は、東日本大震災が発生した2011年には官房長官を務めていた。福島原発事故に関し「ただちに健康に影響がない」という発言が批判を浴びたが、連日記者会見を開き、質疑応答などをする姿に多くの国民が反応。ネット上では「枝野寝ろ」などと大きな話題となった。

枝野氏は、24日にもXを更新。Grokによるニュース要約について「この見出しだと今日、明日にも食べられないように受け取られかねませんし、その前提で揶揄や批判のポストが見うけられます。しかし、そんなポストはしていません」（原文ママ）と反論。続けて「ご心配いただいている皆さんへの、元気に活動している旨の活動報告です」などと説明した。

1993年の衆院選で初当選すると、内閣官房長官、経済産業相、立憲民主党代表などを歴任してきた枝野氏。24日の投稿では、弁護士業務による収入の確保に向けた準備を進めていることも明かしており、今後の活動に注目だ。