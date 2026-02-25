トリミング後の「自分の姿」に驚きの反応を示したわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万4000回再生を突破し、「2度見のお手本w」「コントみたいで可愛い」「別犬になってる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：もじゃもじゃの大型犬を『丸刈り』にした結果→自分の姿を鏡を見て…まさかの『人間のような二度見』】

サマーカットが気に入らない！？

TikTokアカウント「137088523」の投稿主さんは、イングリッシュゴールデンレトリバーの『ラム』ちゃん、トイプードルの『リン』ちゃん、スタンダードプードルの『ココ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回の主役は、末っ子のココちゃんです。

普段のココちゃんは、クルクルの白毛が素敵なわんこ。しかし、毛量が多いため、夏は暑さ対策が必要になるといいます。そこで、初めて「全刈り」に挑戦することに。さっぱりと全身を刈ったココちゃんの姿は、投稿主さんを「これで夏も大丈夫！」と安心させました。

しかし、トリミングが終わって帰宅したココちゃんは、意外な反応を示したのです。全身鏡の前に立ち、「え…誰これ…？」と驚きの表情をしたのだとか。鏡から目をそらして移動しようとするも、慌てた様子で再確認。まるで人間のような「二度見」をしたのでした。

綺麗すぎる「二度見」に爆笑♪

なんとか日常に戻ろうと、全身鏡から立ち去るココちゃん。しかし、そのショックは想像以上に大きなものだったようです。駆け足で鏡の前に戻り、マジマジと自分の姿を見たのでした。

ココちゃんは、自分の新しい姿をなかなか受け入れられなかったのかもしれません。何度も鏡の前を行ったり来たりして、そのたびに鏡に映る自分を見つめていたといいます。

飼い主さんへの静かな主張

ジワジワと丸刈りになった実感が湧いてきたココちゃんは、物申したい表情で飼い主さんを見つめてきたそうです。その表情は、「もう元には戻らないの…？」と不安気。

しかし、徐々に新しい自分として輝く方法を模索し始めた模様。ぐーっと伸びの体勢になり、鏡をチラリ。もしかすると、サマーカットが映えるポーズを探しているのかも…！？

ちなみに、冬を迎えた現在は、元々の長毛に戻ったといいます。どんなスタイルでも美しいココちゃん、これからも色々なカットに挑戦してみてほしいものですね♪

この投稿には、「何度も再確認する表情に笑った」「美容院で納得いかなかったときの自分」「絶対一周目人間だったよね(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「137088523」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

