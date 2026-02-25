3月3日の桃の節句＝ひなまつりにあわせ、県内各地で様々な催しが開かれています。



多くの雪が残る北秋田市の施設でも、ひな人形やひな飾りが展示されていて、会場は華やかな雰囲気に包まれています。



あたりには多くの雪が残っている北秋田市の阿仁ふるさと文化センターです。



阿仁合駅の近くにあるこちらの施設で開かれているのが「秋田内陸線のおひなまつり」です。



地域活性化や内陸線の利用促進につなげようと毎年開かれていて、会場には市民が制作したつるしびなのほか、8段飾りの豪華なひな人形が展示されています。





こちらは内陸線の沿線に住む、北秋田市と仙北市の園児たちが手掛けた作品です。ひな人形の形をした貯金箱に、思い思いの色を塗ったもので、個性豊かな104体が並びました。観覧者（北秋田市内から）「やっぱり毎年見ても、今年も見たいなと思っていま来ました」観覧者（大館市から）「（雪が多くて）久しぶりの外出です」記者「じゃあいろんな意味でよかったですね」観覧者「晴れやかになりました。『もうすぐ春ですよー』ってそんな感じ」「春が来たなーってやっぱりいいですよ。前が明るいウフフ」華やかな雰囲気の中、一足早い春の訪れを感じることができる「秋田内陸線のおひなまつり」は来月3日まで開かれています。