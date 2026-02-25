プレミア最多出場数はミルナーが塗り替えたが…… マンCなどで活躍したG・バリーが持つ更新不可能に思える“プレミア最多出場時間”54,000分超えの記録
今月21日のブレントフォード戦にて、プレミアリーグでの歴代出場試合数歴代最多となる654試合出場を達成したブライトンMFジェイムズ・ミルナー。ミルナーはガレス・バリーが保持していた記録を抜くことになり、プレミアの歴史に名を刻んだ。
ただ、アストン・ヴィラやマンチェスター・シティで長く活躍したバリーはもう1つの記録を持っている。それがプレミアでの『最多出場時間』だ。
英『FourFourTwo』が両者のプレイタイムを比較しているが、バリーは54,434分間もプレミアのピッチに立っている。GKとして長く活躍したデイビッド・ジェイムズの51,298分間を大きく上回っており、フィールドプレイヤーのバリーがここまで数字を伸ばしたのは見事と言うしかない。
ミルナーは前述の通り途中出場が多かったこともあり、出場時間では40,595分間で歴代TOP10にも入っていない。年齢的なことを考えても、バリーの数字を抜くのは難しいだろう。バリーの出場時間は今後もしばらく破られることがなさそうだ。