沖縄県出身の18歳のシンガーソングライター あずさが、2ndシングル「ローファーが馴染むまで」を配信リリースした。

本作は、昨年12月に近藤ひさし楽曲提供／プロデュースによる1stシングル「I’m just me」でデビューしたあずさが、自身で初めて作詞作曲に挑戦した楽曲。1stシングル同様、近藤ひさしがアレンジ／プロデュースを手掛けており、あずさが昨年、高校の1学年上の先輩達の卒業式に出席した際に、自分の高校卒業に向けて卒業ソングを書きたい、という強い思いを抱いたことから、約1年をかけて初めて作詞作曲して育ててきた楽曲だ。

あずさ自身のアコースティックギターをフィーチャーし、透明感のある優しい歌声で綴られていく歌詞と美しいメロディは、自身の高校生活を振り返りながらも、将来への夢や希望に溢れた、誰もが共感を覚えるであろう、等身大の卒業ソングとなっている。

あわせて公開されたジャケットは、前作に続き漫画家／イラストレーターのかしわぎつきこが手掛けている。

・あずさ コメント

こんにちは！あずさです。初めて自分で作詞作曲した卒業ソング「ローファーが馴染むまで」を、私の高校卒業と同じタイミングで皆さまにお届けできたことを、本当に嬉しく思っています。3月に卒業を迎える同世代の皆さんに共感してもらえるだけでなく、大人の方にも学生時代を思い出していただけるような楽曲になっていたら嬉しいです。この曲が、一人でも多くの方の心に届くよう、たくさんの方に愛される楽曲になるよう、私自身も全力で頑張るので見守っていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）