◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本-中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)

男子日本代表が25日に沖縄で前日練習を行い、渡邊雄太選手が試合へ意気込みました。

桶谷大ヘッドコーチの新体制初戦にも渡邊選手は「新体制だからという言い訳をしていいような試合ではない。絶対勝たなければいけない」と力強くコメント。「中国も間違いなく全力で来ると思う。僕らも自分たちがやってきたことを全部出して勝てるようにしたい」と意欲を燃やします。

「トランジションの速い展開から高確率でシュートを決めていくことができれば、自分たちのリズムになっていける」と試合のポイントを語った渡邊選手。「中国は大きい選手が多い。サイズで不利な面がある分、運動量や速さで勝負しなければいけない」とプランを話します。

そんな渡邊選手のシューズには日の丸のマークが。「今までも代表戦のときはバッシュに日の丸を入れてプレーさせてもらっている」と話し、「やっぱり代表でプレーするのは特別なこと。いろいろな期待や責任を背負ってやるという自覚の意味で」とその意図を語りました。

2027年のW杯へ向け、日本代表はここまでアジア地区1次予選Window1で台湾に連勝し、グループBの首位。一方の中国は連敗スタートとなっています。