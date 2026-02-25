¡Ú¿·³ã¡ÛÈ¯¹Ú¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÏÃÂê¡ªKIKUSUIÂ¢GARDEN¤Ø
KIKUSUIÂ¢GARDEN¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©
¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤ÎµÆ¿å¼òÂ¤¤¬2025Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥é¥Ü¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·È¯ÅÄ»Ô¤ÏÈÓËÏ¢Êö¤ÎË¤«¤ÊÀã²ò¤±¿å¤ÈÈîÍà¤ÊÅÚ¾í¤äÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¸©²¼Í¿ô¤ÎÎÉ¼ÁÊÆ¤Î»ºÃÏ¤Ç¡¢¿·³ã¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¸ÞÉ´ËüÀÐ¡×¤ä¡Ö±ÛÃ¸Îï¡×¤Ê¤É¼òÂ¤¤ê¤Ë¸þ¤¯ÊÆ¤ÎºÏÇÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¼Á¤Ê¼òÊÆ¡¢À¶¤é¤«¤Ê¿å¡¢Åß¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¼òÂ¤¤ê¤â¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÀ¹¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖKIKUSUIÂ¢GARDEN¡×¤¬Î©¤Ä¤Î¤Ï²Ã¼£Àî¤Î¤Û¤È¤ê¤ÎµÆ¿å¼òÂ¤¤ÎÉßÃÏÆâ¡£ºùÊÂÌÚ¤ÈÈÓË»³¤ÎÄ¯Ë¾¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏË½¤ìÀî¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£14Ç¯(1881¡ËÁÏ¶È¤ÎµÆ¿å¼òÂ¤¤¬¡¢¾¯¤·¾åÎ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¤«¤éº£¤Î°ÌÃÖ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤â¡¢¾¼ÏÂ41¤È42Ç¯(1966¡Á1967)¤ÎÈÅÍô¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¼£¿å¹©»ö¤Ë¤è¤ê°ÜÅ¾¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤½¤¦¡£ÂçÀµ»þÂå¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿ºùÊÂÌÚ¤â¤½¤Î¹©»ö¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÅÙ¤ÏÀÚ¤êÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶¯¤¤Ç®°Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉü³è¡£Ìó14.5km¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÂ³¤¯¸«»ö¤ÊºùÊÂÌÚ¤¬á´¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆµÆ¿å¼òÂ¤¤â²Ö¤Ó¤é¤¬ÆÏ¤¯Àî¤Î¤Û¤È¤ê¤Ç¿¿Ùõ¤Ê¼òÂ¤¤ê¤ò½Í¡¹¤È·ÑÂ³¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¼ò¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢È¯¹Ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥â¥Î¤È¥³¥È¤Ç‶¥ï¥¯¥ï¥¯¡í¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖKIKUSUIÂ¢GARDEN¡×¤Ç¤¹¡£
KIKUSUIÂ¢GARDEN¤Ç¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¡¡¥é¥Ü¤ÇÈ¯¹Ú¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö
ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥á¥¤¥óÅï¡ÖKIKUSUIÂ¢GARDEN¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¥é¥Ü¤Ë¤Ï¡¢È¯¹Ú¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡ÆüËÜ¼ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤Ê¤É¡¢È¯¹Ú¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Å¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½µËö¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÈ¯¹Ú¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±ü¿¼¤¤È¯¹Ú¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
KIKUSUIÂ¢GARDEN¤Ç¤·¤¿¤¤¤³¤È¢¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¹¤¬¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥é¥Ü¡£Â¸ºß´¶¤¢¤ëÅ·°æ¤ÎÎÂ¤Ï¡¢µÆ¿å¼òÂ¤¤ÎÁÏ¶È²È¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÌÀ¼£»þÂå¤Î¾ßÌýÂ¢¤Î¸Åºà¤ò³è¤«¤·¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£¹í¤Ë¤è¤ëÈ¯¹Ú¤ò¸ÆµÛ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÎÂ¤¬¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¶õ´Ö¤ËÅÁÅýµ»½Ñ¤Î½Å¤ß¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÌ¾¤Ç¤¢¤ëÀá¸ÞÏº¡Ê¤»¤Ä¤´¤í¤¦¡Ë¤ò´§¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÌÃÊÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ò¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µÆ¿å¼òÂ¤¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥ë¥ß´ÌÆþ¤ê¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¡×¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÄêÈÖ¡¦À¸¸¶¼ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¶ã¾ú¡¢½ÏÀ®¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¢¿·ÊÆ¿·¼ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Â·¤¤¡¢ÆÃ¤Ë10Ç¯½ÏÀ®¤Î¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¡×¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¤Ë¹ç¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼ò´ïÎà¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¡×¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤òºñ¤ë¡Ö¼òÁå¡Ê¤Õ¤Í¡Ë¡×¤«¤é¼ò¤¬Î®¤ì½Ð¤ë½Ð¸ý¤Î¤³¤È¡£¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¡Ö¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆÀ¸¸¶¼ò¡×720ml 1815±ß¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¥¿¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤Î¡Ö¤Õ¤Ê¤°¤Á¡×¡£Ç»¸ü¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
KIKUSUIÂ¢GARDEN¤Ç¤·¤¿¤¤¤³¤È£¡¡¥«¥Õ¥§¤Ç¥é¥ó¥Á¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä
¥é¥Ü¤È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èâ¤ò³«¤±¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂç¤¤Ê¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ËÈþ¤·¤¤Äí±à¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄí±à¤Ï¡¢µÆ¿å¼òÂ¤¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¾¼ÏÂ44Ç¯(1969¡Ë¤Ë¡¢µþÅÔ¡¦»ü¾È»û¡Ê¶ä³Õ»û¡Ë¤Î½ÐÆþ¤êÄí»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄÃæÂÙ°¤Ìï¡Ê¤¿¤¤¤¢¤ß¡Ë¤¬¹¹ÃÏ¤«¤éºîÄí¤·¤¿¸Ï»³¿å¤ÎÄí¡£Âç¾®¤ÎÀÐ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âì¤ä¤»¤»¤é¤®¤Ê¤É¤Î¿å¤ÎÎ®¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¼òÂ¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹í¤ä¼òÇô¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥Á¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä¡Ä
¼Ì¿¿¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆù¿·È¯ÅÄµí¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¡¢¼òÇô¤ÈÌîºÚ¹í¤Ë¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡£ËÌ±Û¸å»ºÊÆÊ´¤Î¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£11¡Á14»þ¤Þ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤âÈ¯¹Ú¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÏµáÈî¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÂÎ¸³·¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¡£ÍÄ¤¤¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤âÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£1Æü¸ÂÄê5¿©¤Ç¤¹¡£
KIKUSUIÂ¢GARDEN¤ò¤â¤Ã¤È¿¼·¡¤ê µÆ¿åÆüËÜ¼òÊ¸²½¸¦µæ½ê¤Ç¼òÊ¸²½¤òÃÎ¤ë
¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ÆÆâ¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¤¬Ä¹¤¤»þ¤ò¤«¤±¤Æ¾úÀ®¤·¤¿Ê¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
ÌîÄ»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤òÊ¹¤¤Ä¤ÄÎÓ¤ÎÃæ¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¼òÎÓ¡Ê¤µ¤«¤Ð¤ä¤·¡Ë¤ò²¼¤²¤¿¥â¥À¥ó¤Ê·úÊª¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡ÖµÆ¿åÆüËÜ¼òÊ¸²½¸¦µæ½ê¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÆüËÜ¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö»ñÎÁ¼¼¡×¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼òÂ¤¤ê¤ò¹Ô¤¦¡ÖÀá¸ÞÏºÂ¢¡Ê¤»¤Ä¤´¤í¤¦¤°¤é¡Ë¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀá¸ÞÏºÂ¢¡×¤Ï¡¢µÆ¿å¼òÂ¤¤ÎÁ´À¸»ºÎÌ¤Î1%ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê»ÜÀß¤Ç¡¢ºî¶È¤ÏÂ¢¿Í¤Î¼êºî¶È¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÅÁÅýÅª¤Êµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¡¦¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¿·¼ò´ÕÉ¾²ñ¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ëÂç¶ã¾ú¼ò¤ä¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤ª¼ò¤Ê¤É¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¼ò¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ñÎÁ¼¼¡×¤Ë¤ÏÆüËÜ¼ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸¸¥¡¢½ñ²è¡¢¹üÆ¡ÉÊ¤Ê¤ÉÌó3ËüÅÀ¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¡¢¼òÊ¸²½¤ÎÎò»ËÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÁ°¤¬Ê¸¸¥»ñÎÁ¼¼¡¢±ü¤¬¼ò´ïÅ¸¼¨¼¼¡£µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤ò¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼òÀÊ¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤ÆÁÍø¤äÇÕ¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¼ò¤òÃí¤°¤ÈÄ»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤¦¤°¤¤¤¹ÆÁÍø¤Ï»ä¤â¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÉÊ¡£¤Þ¤¿°û¤ß´³¤¹¤Þ¤ÇÃÖ¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¹âÃÎ¸©¤Î¡Ö²ÄÇÕ¡Ê¤Ù¤¯¤Ï¤¤¡Ë¡×¤ä¡¢È¬Ê¬ÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ß¤Ê¤ß¡Ê½½Ê¬¡ËÃí¤°¤È¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¤Î¸¶Íý¤ÇÄì¤Î·ê¤«¤é¼ò¤¬¤¹¤Ù¤ÆÎ®¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Ä¹²¬»Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ö½½Ê¬ÇÕ¡Ê¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ï¤¤¡Ë¡×¤«¤é¤Ï¡¢Î¾Êý¤Î¸©Ì±À¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ìû²÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼ò´ï¤Ï¡¢ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤°¤¤¤¹ÆÁÍø¡×¤È¡Ö½½Ê¬ÇÕ¡×¤ò¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÁû¤®¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤«¤¹¤«¤ÊÌÄ¤À¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢»ä¤Î¼ò¤âÀÅ¤«¤Ë¡ÖÂ¤ë¤òÃÎ¤ë¡×¤¿¤·¤Ê¤ßÊý¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡£¡£
¢£KIKUSUIÂ¢¥¬¡¼¥Ç¥ó(¤¤¯¤¹¤¤¤¯¤é¤¬¡¼¤Ç¤ó¡Ë
½»½ê¡§¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»ÔÅç³ã750
TEL¡§¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼0120-23-0101¡ÊÊ¿Æü10¡Á17»þ¡Ë¢¨ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¡¢¤ªËß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯
±Ä¶È»þ´Ö¡§
¥é¥Ü¡¦¥·¥ç¥Ã¥× 9»þ30Ê¬¡Á16»þ30Ê¬
¥«¥Õ¥§¡¡Ê¿Æü11¡Á16»þ¡Ê15»þ30Ê¬LO¡Ë¡¢ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï10»þ¡Á
µÆ¿å¼òÊ¸²½¸¦µæ½ê¡¦Â¢¸«³Ø¡¡10»þ¡Á¡¢10»þ30Ê¬¡Á¡¢14»þ¡Á¡¢14»þ30Ê¬¡Á¡£½êÍ×60Ê¬¡£ÎÁ¶â500±ß¡Ê20ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¡Ë¡¡Á°Æü¤Î16»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó¡£
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤Ï·î1²ó²ÐÍËµÙ¤¢¤ê¡£¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤ò
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÆüËÜ³¤ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ» À»äÆ¿·È¯ÅÄIC¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¡£JR±©±ÛËÜÀþ¿·È¯ÅÄ±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§14Âæ
¡ÖKIKUSUIÂ¢GARDEN¡×¤Ï¡¢µÆ¿å¼òÂ¤¤¬145Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê½Í¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼òÂ¤¤È¤¤¤¦¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤òº¬¤Ã¤³¤Ë¡¢¤ª¼ò¤Î³Ú¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥³¥È¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢È¯¹Ú¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¤¹¤ë°ÕÍßÅª¤Ê»ÜÀß¤Ç¤·¤¿¡£½Õ¤Ë¤Ï»ÄÀã¤ÎÈÓË»³¤ÈºùÊÂÌÚ¤òÄ¯¤á¤¬¤Æ¤é¡¢Ë¬¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
