メ～テレ（名古屋テレビ）

「あずきバー」などで知られる「井村屋」が、日本・アメリカ・フランス3カ国のスイーツを楽しめる新業態店舗を27日、津市にオープンします。

創業120年の「井村屋」。小豆たっぷりのアイス「あずきバー」などで知られる菓子メーカーですが…。

「こちらのお店、あの井村屋が手がける新業態店舗です。ラッセリアと書かれています」（記者）

井村屋が地元・津市の中心街・大門エリアの近くに27日オープンするこちらのお店。

特徴は、なんといっても日本・アメリカ・フランスの3カ国のできたてスイーツ。 約300種類が1カ所で楽しめるといいます。

中でも注目なのがアメリカ代表、リンゴたっぷりの「アンナミラーズ」のホームメイドパイ。

「アンナミラーズ」は、アメリカの家庭料理を原点としたブランド。関東地区を中心に根強いファンを誇るお店です。

「シナモンの味と、リンゴを大きめにカットしているので、紅玉は果肉が固いリンゴなのでサクサクしているのが大きな特徴」（井村屋フードサービス 鼎正教 取締役）

地元・津市で7年ぶりの新店舗

続いてフランス代表は…。「La maison JOUVAUD」のミルフィーユ。

南フランスプロヴァンス発のブランドです。

そして日本からは…。「菓子舗 井村屋」特製のまんじゅうです。

店内には、カフェスペースがあり、スイーツの食べ比べも楽しめるといいます。

地元・津市では7年ぶりという新店舗のオープン。この地域に店を出すねらいは…。

「この地は非常に歴史の深い、文化の深い土地。近くに日本三大観音の1つの観音様もある。津市の真ん中の歴史と文化のある町で活性化の一翼を担えたら、私たちもありがたい」（井村屋フードサービス 中島伸子 社長）

オープンは27日(金)です。