この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？ヒントは“ひとつの心”です！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す宝塚歌劇作品は？
意外と難しいこのクイズ。
「🫒🌅🇪🇸📻📷」が表す宝塚歌劇の作品は一体なんでしょうか？
ヒントは、“ひとつの心”です！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「NEVER SAY GOODBYE−ある愛の軌跡−」でした！
どの絵文字もこの物語の重要な要素を示していますが、特に写真家の主人公が肌身離さず持ち歩いていた“カメラ”や舞台となった“スペインの国旗”がヒントでした。
1936年、内戦の火蓋が切られたスペインを舞台に、この国の行方とこの国で懸命に戦う人々の真実を記録しようとその使命を燃やしたひとりの男が主人公。
彼と志を同じくし、同じ景色を見ようとする劇作家の女性との恋模様を描いていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部