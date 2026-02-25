26日(木)は雨のあがる所が多いですが、宮城・福島の沿岸部では昼頃まで弱い雨の降る所がありそうです。朝は東北北部を中心に路面凍結にご注意ください。3月3日頃は普段は雪の少ない東北の太平洋側でも雪の降る可能性があります。今後の情報に注意が必要です。

3月3日(ひな祭り)の予報に注意

25日(水)の東北地方は、本州の南岸に延びる前線の影響で雨や雪が降りましたが、降る範囲は次第に狭くなってきました。今夜は次第に雨や雪のあがる所が多いでしょう。

ただ、26日も湿った空気の影響で、宮城県や福島県の沿岸部(仙台〜南相馬周辺)を中心に、昼頃まで弱い雨の降る所がありそうです。

朝は東北北部を中心に氷点下の冷え込みになるため、路面の凍結にご注意ください。





27日(金)から28日(土)もすっきりしない天気です。低気圧が三陸沖をゆっくりと進むため、東北地方は雲が多く、マークにない青森以外でも雨や雪の降る可能性があります。最新の予報を確認しましょう。太平洋側の海上は強風・高波にもご注意ください。3月1日(日)〜2日(月)はおおむね晴れて、最高気温は3月〜4月並みの予想です。花粉対策をしっかりとしましょう。一方、今後注意が必要なのが3日(火)〜4日(水)頃です。本州付近を低気圧が発達しながら通過する予想で、現時点の予想では普段は雪の少ない仙台など、東北太平洋側でも雪の降る可能性があります。今後の予報は、低気圧の進路などによってかわりますが、低気圧は発達傾向です。このため雨や雪の降る量が多くなり、風も強まる場合が考えられます。最新の予報を確認するようにしてください。

春らしく短い周期の天気変化

その後も、春らしく短い周期で天気が変わるでしょう。



5日(木)は低気圧の外側の雲がかかる宮城県〜岩手県沿岸〜青森県で雪や雨が降る予想ですが、次第に回復するでしょう。

次の天気の崩れは7日(土)〜8日(日)頃になりそうです。

晴れた日が花粉が本格的に飛び始めますので、症状のでる方は対策をしっかりとしましょう。

最高・最低気温は平年を上回る日が多い予想ですが、最低気温は0℃前後の日が続きそうです。年度末に入りますが、体調を崩さないよう気を付けましょう。