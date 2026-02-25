あいのり・桃、異国で体調不良→ダウン→回復「本当に周りに気を遣わせてしまって、申し訳ない…」
恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が、25日までに自身のブログを更新。ドバイ滞在中に体調不良に見舞われていたことを明かした。
【写真】体調不良でダウンした桃
4歳の長男“たろ”と、同じく『あいのり』元メンバーでブロガーのクロらとともにドバイを訪れている桃。22日、「ドバイでまさかの体調不良」と題してブログを更新し、「実は…2日目の朝、おきたら体調不良で…（お酒は一滴も飲んでないので、二日酔いではないです。笑）」と告白した。
昼過ぎまでは観光を続けたものの、「15時〜19時くらいの4時間、みんなとは別行動でたろとホテルに帰らせてもらい、休憩をとらせてもらいました」と報告。体調を崩したのは桃本人で、長男は元気だったといい、「たろもしっかりお昼寝とれて良かった…!!」と前向きにつづった。
「私としたことが体調不良になるなんて、本当に周りに気を遣わせてしまって、申し訳ない…」と反省しつつも、「でも、やすんだらだいぶ良くなって、イフタールは参加できましたーーー!!!」と回復を報告。「日本でも滅多に体調悪くならない」という桃は、「よりによってドバイで」「おとといも昨日も22時には寝るという。せっかくのれみとの貴重な夜なのに、もったいないね あーーー、もう歳だ!!!!体力に限界があることを知った。笑」とユーモアを交えて振り返り、「だいぶ回復したので、ご心配なく」とファンを安心させた。
コメント欄には「体調が良くなって本当に良かった」「無理しないでね」「身体が1番!!」「異国での体調不良なんて不安だったでしょ」「早く治って、ドバイ楽しめますように」など心配とエールの声が寄せられている。
桃は2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際を開始し、20年に再婚。21年5月5日に第1子長男、22年5月5日に第2子次男が誕生している。
