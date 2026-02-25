【解説】高市首相カタログギフト配布…問題は？高田部長「政党支部は政治家個人の財布」白鳥教授「法的な違反みられず」

高市首相が当選議員に配ったカタログギフトについて野党から批判の声が出ていますが、法的に見るとどうなのか、そして問題があるのかないのか。

フジテレビ政治部・高田圭太部長とお伝えします。

宮司愛海キャスター：

高市首相は24日、自身のXで衆議院選挙で当選した自民党議員全員にカタログギフトを配布した理由について明かしたんですが、「政治活動に役立つものを各議員のご判断で選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることとしました」と説明しました。

さらに、数回に分けて夕食会を開催してほしいとの要望もありましたが、それも困難だったのでささやかな品にいたしましたと説明しました。

そして25日の国会でも配布を認め、自身が支部長を務める政党支部の奈良県第二選挙区支部の政治資金から、1人約3万円で合計315人分を寄付したと改めて説明したんですが、この315は自身を除く自民党の衆議院議員の数で、総額にすると約945万円です。

青井実キャスター：

高田さん、政党支部というのが出てきましたけど。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

名前は政党ということなんですけど事実上、政治家個人の政治資金のお財布として使われていることがほとんどで、自分の政治団体では企業・団体献金を受けるのは禁止されているんですけど政党は受けられているということで、企業・団体献金の収入、そしてその支出を管理することに使われているケースが多いです。

宮司愛海キャスター：

この奈良県第2選挙区支部の2024年の収支報告書ですが、収入が約2億2500万円で、一番多いのが企業団体からの献金で約7800万円ということです。今回、高市首相は税金が原資になっている政党交付金は一切使用していないと言っていますけれども、寄付から全額支払ったことになるんですか。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

お金に色がついていないので厳密には言えないんですが、ここにある通り、主に収入になっているのは企業・団体献金や個人献金なので、そのお金で議員の皆さんにプレゼントを買って渡した形です。

青井実キャスター：

思い出すのは去年ですよね。石破前首相が自民党の新人議員にポケットマネーで10万円分の商品券を渡したことを国会で追及されました。石破さんはその時、「政治に疑念を生じさせた」ということで陳謝する事態になったわけです。今回、高市首相は指摘されそうだけれども、なぜこういうことになったのか。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

関係者によりますと、高市首相としては、これまでもお祝いとして役職に応じて部下といえるような人には贈り物をしていたということで、今回は自民党総裁なので、選挙のねぎらいとしてはその部下全員に贈ったということで、ただ党内でも、石破さんのこの件があったのに今回、このタイミングでこういったことをする必要があったのかという声は出ています。

宮司愛海キャスター：

そして法的に見るとどうなのかというと、政治資金規正法では何人も公職の候補者の政治活動に関して現金や有価証券による寄付をしてはいけません、というふうに定められているわけです。ではカタログギフトはどうなのかというと、高市首相は25日の国会で「政党支部から議員個人への寄付として、法令上問題ないと認識している」と答えたんですが、現代政治に詳しい法政大学大学院の白鳥浩教授によると、「直接的な有価証券とは言いがたい」として現状、法的に違反しているところはみられないと。ただ一方で、「国民が物価高に苦しんでいる中で、政治とカネの問題が終わったかのようなふるまいはモラルが問われるのではないか」と指摘をされていました。

青井実キャスター：

永田町のモラルと社会のモラルの隔たりというか、国民がどう捉えるかですよね。

SPキャスター パトリック・ハーラン氏：

国民との金銭感覚の乖離（かいり）が目立っているのは間違いないと思いますが、法律上もモラル上も、そこまで問題ないかなと思うんです。ただ、それでも政治家としては大きなミスになるかもしれません。政治とカネの問題、その騒動自体が静まりかけて忘れかけているところに、衆院選でもそんなに論点にならなかったところでこういう問題が出てくると、みんな思い出してしまいますし印象が悪いし、また企業献金どうのこうのとか言うきっかけになるんです。追い風を逆風に変えるほどのミスかは分からないですけど、痛いのは間違いないと思います。

青井実キャスター：

石破さんの時も厳しいことをコメントしている自民党議員がいましたが、今回はどうでしょうか。

フジテレビ政治部・高田圭太部長：

今回は、自民党議員でも「法律にのっとって行われたものだ」と。「石破さんの時はポケットマネーで商品券、今回は政党支部からのカタログギフトなので性質が違う」という声は出ていますが、「みんなどうするのか」と、「頭が痛い」という声が秘書からは出ているということです。