42年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件、いわゆる「日野町事件」で最高裁は、無期懲役が確定し、服役中に75歳で死亡した阪原弘さんの遺族が求めていた再審＝裁判のやり直しを認める決定をしました。

1984年、滋賀県日野町で酒店の経営者の女性が殺害され金庫が奪われた事件では、常連客だった阪原弘さんが強盗殺人の罪に問われ、無期懲役の判決が確定しました。阪原さんは無実を訴えたまま、服役中の2011年に75歳で死亡しました。

2012年、遺族が改めて再審を求め、大津地裁と大阪高裁がいずれも再審を認める決定をしたことから、検察側が2023年、最高裁に対し不服を申し立てる特別抗告をしていました。

最高裁は24日付で特別抗告を棄却し、今後、大津地裁で再審が始まることになります。

阪原さんの長男・弘次さん「父を救えなかったことに関しては申し訳なく思っています。ただ、父にうれしい報告ができるのは本当に感無量です」

無期懲役や死刑が確定した事件で、死亡した後に再審開始が認められるのは初めてとみられます。

◇ ◇ ◇

ここからは、社会部司法担当の宇野佑一記者に聞いていきます。

――再審の開始が決まりましたが、阪原さんは服役中に亡くなっているんですよね。

阪原さんは、生前から無実を訴えて再審請求をしていましたが、その手続きの最中に死亡しています。その後、阪原さんの名誉回復を果たすため、2012年に遺族が改めて再審請求をしていました。

これまで、大津地裁と大阪高裁がいずれも再審を認める決定をしていますが、検察側がその都度、不服申し立てを行い、裁判所での審理にも数年単位で時間がかかったことにより、再審請求から今回の決定までにおよそ14年が費やされました。

再審制度については、今、見直しの議論が進められていますが、法制審議会が今月に出した要綱では、この検察側の不服申し立ての禁止は盛り込まれませんでした。

しかし今回、改めて審理の長期化の問題が浮き彫りとなったことで、再審制度をめぐる今後の国会の審議に影響を与える可能性があります。

――今回の「日野町事件」の再審は、これからどのように進んでいくのでしょうか？

今後、大津地裁で裁判がやり直されることになりますが、再審の開始は「無罪が言い渡されるべき明らかな新証拠」がある場合に認められるため、無罪が言い渡される公算が大きいといえます。

やり直しの裁判で無罪が確定した場合、国に刑事補償金を請求することができます。

今回、服役していた阪原さんは亡くなっているため、相続人である遺族からの請求を受け、身柄を拘束された期間に応じて国から遺族に補償金が支払われることになります。