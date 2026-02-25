『星のカービィ』×「グラニフ」が初コラボ！ 懐かしいドット絵Tシャツなど全19アイテム登場へ
『星のカービィ』と「グラニフ」の初コラボレーションアイテムが、3月10日（火）から、全国の「グラニフ」店舗および公式オンラインストアで発売される。
【写真】バッグやポーチもかわいい！ 『星のカービィ』コラボ商品一覧
■世界観を詰め込んだデザイン
今回登場するのは、1992年に誕生したゲームシリーズ『星のカービィ』を題材にしたファッションアイテム全19品。
ラインナップには、パーカーをコピーしたカービィをエンボス加工で表現した半袖パーカーや、ドット絵が懐かしいTシャツ、グルメレースをイメージしたパンツなど、『星のカービィ』の世界観を詰め込んだアイテムが多数そろう。
また、ゲームオーバーになると表示される“あの画面”やクリアダンスを踊るカービィを施した「ビッグシルエットTシャツ」といった、ゲームシリーズのファンにはたまらない商品も用意。
そのほか、キャップ、バッグ、ソックス、財布など、カービィたちのかわいさと遊び心を取り入れたユニークなアイテムが並ぶ。
なお、「グラニフ」公式オンラインストアでは、2月25日（水）0時00分から3月9日（月）23時59分までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を受付中。
加えて、東京・渋谷にある「グラニフ東京」では本コラボレーションを記念し、カービィに店舗看板「graniph」の「h」が吸い込まれた演出を展開する期間限定の店舗ラッピング装飾が実施される。
