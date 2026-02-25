¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖSOCCER MEDICAL CAMP 2025¡×³«ºÅ¥ì¥Ý¡¼¥ÈVol.3
¡¡¡ÖSOCCER MEDICAL CAMP¡×¤ÏJFA¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Á¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¶¦ºÅ¤Ç2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï£¸·î£³Æü¤«¤é¤Î¡ÖSOCCER MEDICAL CAMP 2025¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò£³²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡½♦¡½♦¡½
¡¡SOCCER MEDICAL CAMP2025¤Ï¡¢12·î£¶Æü¤È£·Æü¡¢Ï¢Æü¤Î¹Ö½¬¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ë6Æü¤Î¹ÖµÁ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ°æÈþ»ÒÀèÀ¸¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÆÅçÎÉ²ð¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂÓÆ±Êó¹ð¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ëÂÎÀ©¤ä¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤òÎÉ¤¯ÃÎ¤ë£Æ£Ã¥Ð¥µ¥é¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î²¬ºê¿µ»Ê´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈªÅÄËÌÅÍ¡¢À¶¿åÎË¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¸¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ºê´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿®Íê´¶¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¬ºê´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê»þÂå¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤°ìÊý¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë7Æü¤Ï¡¢ÃæÛêÃÒ»Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê£Á£Ô¡Ë¤Î¼ÂÌ³¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Áª¼ê¤Î³°½ý¤ª¤è¤Ó¶¥µ»Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¼ÂÎã¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÚÈîÈþÃÒ»ÒÀèÀ¸¤¬¥¢¥ó¥Á¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÆâ²ÊÅª¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¼õ¹ÖÀ¸¤¿¤Á¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤È¸Ä¿Í¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀ®²Ì¤òÈ¯É½¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î»³ËÜ¾»Ë®µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹·ó¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¡¢¥Ë¥Á¥Ð¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæÂ¼·®¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼±Ä¶ÈÅý³çËÜÉôÄ¹¡¢Â¼ÀÐÏÂÉð¼¹¹ÔÌò°÷¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼±Ä¶ÈÅý³çËÜÉô¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ã´ÅöÉôÄ¹¤Ê¤É¤«¤é·ãÎå¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¤Î»¾Ú½ñ¤äµÇ°ÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢££´ÆüÌÜ¡Ê12·î£¶Æü¡Ë
¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î±ÉÍÜ
¡¡ÀÐ°æÀèÀ¸¤Ï¡¢³¤³°¤ÇÀï¤¨¤ë¿ÈÂÎºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤Ï»î¹ç¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÁ°¤«¤é¤Î¿ÈÂÎºî¤ê¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢»î¹ç»þ¤Ï½½Ê¬¤ÊÅü¼ÁÀÝ¼è¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅ´¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÛ¼ý¤ò½õ¤±¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÎÀÝ¼è¤âÆ±»þ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ÉÍÜ¤ÎÃÎ¼±¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¤É¤¦Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÅÁ¤¨Êý¤â½ÅÍ×¤À¤ÈÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ°æÈþ»Ò¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¡±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉô²ñ°÷¡¡¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ»Î¡Ë
¢££´ÆüÌÜ¡Ê12·î£¶Æü¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½ÂÓÆ±Êó¹ð
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ëµÆÅç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Î¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤ÏÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ä»þº¹¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤ËÂÐºö¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ä¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÅçÎÉ²ð¡ÊJFA¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë
¢££µÆüÌÜ¡Ê12·î£·Æü¡Ë
AT¼ÂÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁ¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î³°½ý¡¦¾ã³²¥¡¡¶¥µ»Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê
¡¡ÃæÛê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¼õ½ý»þ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤ä±þµÞ½èÃÖ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë°Ü¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¶¥µ»¤ÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢Áö¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë´¶³Ð¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤ËÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤º¡¢¤·¤«¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÛêÃÒ»Ö¡ÊJFA¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë
¢££µÆüÌÜ¡Ê12·î£·Æü¡Ë
¥¢¥ó¥Á¥É¡¼¥Ô¥ó¥°
¡¡ÅÚÈîÀèÀ¸¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¬¶¥µ»Âç²ñ¤Î¶Ø»ßÊª¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿ÅêÌô¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï£Ô£Õ£Å¡Ê¼£ÎÅ»ÈÍÑÆÃÎã¡Ë¤È¤¤¤¦¿½ÀÁ¤¬¹Ô¤Ê¤¨¤ë¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡Áª¼ê¤¬·ò¹¯¤ÇÊ¿Åù¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¢¥ó¥Á¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÀº¿À¤ò²þ¤á¤ÆÍý²ò¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤âºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÈîÈþÃÒ»Ò¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ°å³Ø°Ñ°÷²ñ¡¡°Ñ°÷¡Ë
¡½♦¡½♦¡½
