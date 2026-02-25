アメリカのトランプ大統領は24日、一般教書演説を行い、11月の中間選挙を見据えて経済政策などの実績を繰り返しアピールしました。

トランプ大統領「わずか1年で我々は、いまだかつて誰も目にしたことのないような変革を成し遂げ、歴史に残る大転換を実現したと誇りと自信を持って言える」

トランプ大統領の演説は1時間47分あまり続き、アメリカメディアによりますと、一般教書演説として過去最長となりました。物価高による支持率低迷への危機感から、演説の多くを経済政策のアピールに費やしました。

しかし、新たな物価高対策など具体的な政策の打ち出しはなく、アメリカメディアは、与党・共和党議員からも11月の中間選挙を左右する物価高対策に十分に言及しなかったことに懸念の声があがっていると伝えています。

一方、外交政策では緊迫するイラン情勢をめぐり「外交を通じて問題を解決したい」としつつも、「世界最大のテロ支援国である彼らが核兵器を持つことは絶対に許さない」と強調しました。

山崎大輔記者（NNNワシントン）「トランプ大統領が演説をしている議会の前では抗議デモが行われ、演説をボイコットした野党・民主党議員が参加しています」

議会前で行われたデモには、民主党議員25人が参加しました。

民主党 アダム・シフ議員「11月に民主主義を守る覚悟はできているか」

議員らは、中間選挙での支持を訴えました。