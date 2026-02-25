ダンスボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が25日、自身のインスタグラムを更新。同ユニットがデビュー33周年を迎えたことを伝えた。

KOOは「2月25日 TRF デビュー33周年を迎えました！！皆さんありがとうございます！！」と感謝。「全国各地のイベントやCLUBでDJをやらせてもらってますが 33年経った今でも TRFの曲で盛り上がって踊ってくれること 本当に嬉しく感謝しかありません！！小室さん最高の楽曲をありがとうございます！！」と伝えた。

また「懐かしい写真がありました！！」と若かりし頃の写真をアップ。「イケイケtrf 、 当時1ヶ月20万かかったドレッド サウンドチーム、ボーカルYU-KIとのオフショット」と続け、「そして！家族がサプライズケーキでお祝い！！家族の支えと愛情が元気パワーの源です」と、ケーキを手にした写真を公開した。

「皆さんへの感謝、メンバーへのリスペクトを持って これからも健KOO第一で頑張っていきます！！」と宣言し、「どうぞ、よろしくDO DANCE！！」とつづった。